TRC reabre com homenagem a Fausto Guedes Teixeira

O Município de Lamego retoma a programação cultural do Teatro Ribeiro Conceição, com a realização de uma homenagem ao mais conceituado e reconhecido poeta lamecense e um vulto nacional da lírica da sua época – Fausto Guedes Teixeira. Esta evocação será feita em palco na próxima sexta-feira, dia 23 de abril, pelas 21 horas, com as interpretações da fadista Teresa Tapadas e do tenor Carlos Guilherme. A entrada é livre, de acordo com as atuais exigências da DGS.

Com o objetivo de trazer, definitivamente, o nome deste grande poeta para a agenda cultural do Município de Lamego, a autarquia promoverá ainda no âmbito da iniciativa “Descobrir Lamego com Fausto Guedes Teixeira” diversas ações que conduzirão à descoberta do património edificado, paisagístico e cultural local, tendo como fio condutor a poesia deste escritor lamecense. A 11 de outubro próximo, completam-se 150 anos da data do seu nascimento.

Através de um programa diferenciador, o Município de Lamego pretende, deste modo, despertar o conhecimento do património local e fomentar a sua visitação, envolvendo as pessoas de uma forma direta em experiências culturais.

Nascido a 11 de outubro de 1871, Fausto Guedes Teixeira estudou Direito na Universidade de Coimbra onde conviveu com a geração dos poetas simbolistas da época e era conhecido como “uma glória nacional”. Republicano, esteve algum tempo no Brasil. Regressado a Portugal, viveu em Lisboa onde se destacou como jornalista e no desempenho de diversos cargos públicos. No final da sua vida fixou residência em Lamego, cidade onde faleceu em 1940.

Poeta idealista e eclético, com uma produção que apresenta marcas de neoromantismo e de simbolismo, escolheu como tema principal o amor. Cantou ainda em prol das nações oprimidas e em louvor das circunstâncias políticas que lhe pareciam dignas de homenagem e às quais tributou todo o seu entusiasmo.