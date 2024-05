Planalto Beirão aprova contas de 2023 com saldo negativo de 600 mil euros

A Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão aprovou por unanimidade as contas de 2023, com um saldo negativo de 600 mil euros.

“O saldo do amo de 2023 foi negativo em cerca de 600 mil euros, na linha do resultado dos anos anteriores. Agora, o importante é que o resultado dos anos futuros cumpra um grau de recuperação de custos de 100%”, referiu à agência Lusa o secretário executivo do Planalto Beirão, José Portela.

Este responsável acrescentou que “não deverá haver défice tarifário por parte das entidades gestoras e importa que a sustentabilidade do sistema seja alcançada”.

Lembrou, por outro lado, que “o endividamento da associação de municípios tem vindo a reduzir e que a dívida à banca é zero”.

José Portela falava à agência Lusa depois de hoje terem sido aprovadas as contas da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão, que é composta por 19 municípios, em assembleia intermunicipal.

“O facto de o resultado ser negativo, também diz respeito ao facto de a tarifa não cumprir o grau de dotação de custos necessário, apenas isso e, tendencialmente, os custos deverão ser repercutidos na tarifa”, esclareceu.

José Portela referiu que “a tarifa tem vindo a aumentar gradualmente em função dos custos operacionais, ou seja, a tarifa deve cumprir o custo operacional que é regulado, porque só existe aumento do tarifário se houver aumento de custos”, esclareceu.

“Não somos uma entidade com fins lucrativos, queremos é executar o serviço e pagá-lo ao fim do ano, porque a sustentabilidade é muito importante, assim como a qualidade do serviço”, sublinhou.

O objetivo para o futuro, disse, é alcançar os objetivos nacionais e europeus sobre a gestão do sistema de resíduos e o Planalto Beirão “aproveitou os fundos comunitários PT2020 para realizar investimentos de 32 milhões de euros, dividido em três grandes operações, e pretende atingir as exigentes metas”.

Na assembleia do Planalto Beirão foram ainda aprovados, por unanimidade, dois regulamentos que regulam o sistema de resíduos em alta, pelo Eco Beirão, e em baixa pela associação dos municípios e, por isso, era “um instrumento que fazia falta”.

Integram o Planalto Beirão 19 municípios: Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Mortágua, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Santa Comba Dão, São Pedro do Sul, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela (distrito de Viseu).

E ainda do distrito da Guarda os Municípios de Aguiar da Beira, Gouveia e Seia e, do distrito de Coimbra, os de Oliveira do Hospital e Tábua.