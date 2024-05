União de Leiria vence Académico de Viseu no fecho da 33.ª jornada da II Liga

Dois golos de Bryan Róchez e um de Arsénio garantiram o triunfo da União de Leiria sobre o Académico de Viseu, por 3-0, em jogo da 33.ª jornada da II Liga de futebol.

Após duas derrotas consecutivas, os leirienses mostraram-se mais consistentes e de pontaria afinada no Estádio Municipal de Leiria, construindo uma vitória tranquila, com dois golos logo no primeiro tempo.

Sem influência para o futuro das duas equipas, ambas já com a manutenção garantida, o encontro revelou um Académico de Viseu com vários suplentes e duas estreias no ‘onze’ titular.

Também com alguns elementos menos utilizados, mas bem mais segura, a União de Leiria aproveitou a menor rotina dos viseenses e inaugurou cedo o marcador, num lance em que Dje D’avilla rematou, a bola desviou num defesa e foi ao poste. Na recarga, Bryan Róchez aproveitou para fazer o 1-0, aos sete minutos.

Sem capacidade para criar perigo, o Académico de Viseu acumulava erros na retaguarda.

Numa dessas situações, o guarda-redes Gomes Gerth – um dos estreantes – saiu mal da baliza e Jair Matheus explorou a falha para servir Arsénio para o 2-0, à passagem dos 19 minutos.

O Académico de Viseu, que apenas rematou pela primeira vez à baliza aos 41 minutos, desfez a defesa de três centrais na segunda parte e melhorou bastante: logo aos 52 minutos, um desvio de André Clóvis levou a bola à barra.

Mas, na melhor fase dos viseenses, um contra-ataque da União de Leiria bem desenhado por Bryan Róchez e Arsénio foi recompensado com o 3-0, naquele que foi o segundo golo do avançado hondurenho.

O Viseu continuou à procura de um golo para reduzir a desvantagem, mas a União de Leiria manteve o controlo dos acontecimentos e o resultado não sofreu alteração.

Com uma jornada por disputar na II Liga, a vitória de hoje permitiu à União de Leiria subir à 10.ª posição, com os mesmos 42 pontos do Académico de Viseu, que é 11.º.

Jogo disputado no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

União de Leiria – Académico de Viseu, 3-0.

Ao intervalo: 2-0

Marcadores

1-0, Bryan Róchez, 07 minutos.

2-0, Arsénio, 19.

3-0, Bryan Róchez, 55.

Equipas:

– União de Leiria: Fábio Ferreira, Valdir Jr. (Zié Ouattara, 77), Marco Baixinho, Bura, Vasco Oliveira, Djé D’avilla, Cuca, Arsénio (Marcos Silva, 77), Rashaan Fernandes (Rashaan Fernandes, 63), Bryan Róchez (Paulo Ayongo, 81) e Jair Matheus (Leandro Antunes, 81).

(Suplentes: Kieszek, Tiago Ferreira, Lystov, Leandro Antunes, Brenner Santos, Zié Ouattara, Marcos Silva e Paul Ayongo).

Treinador: Filipe Cândido.

– Académico de Viseu: Gomes Gerth, Kauã Oliveira, Arthur Chaves, João Pinto, Simonsen (Quizera, 46), Marquinho, Samba Koné (Soriano Mané, 46), Messeguem (Yuri Araújo, 81), Gautier (Maïga, 66), Steven (Henrique Gomes, 46) e André Clóvis.

(Suplentes: Sampaio, Yuri Araújo, Quizera, Soriano Mané, Rodrigo Pereira, Maïga, Silva, Milioransa e Henrique Gomes).

Treinador: Adélio Oliveira.

Árbitro: Gonçalo Neves (AF Évora).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Valdir Jr. (30), Brenner Santos (64), Arthur Chaves (69) e Zié Ouattara (86).

Assistência: 3.627 espetadores.