Ciclo de Percursos PedestresPR4 – Rota dos Caminhos com Alma | 6ABR

No próximo dia 6 de abril o Município lança o desafio de percorrer o trilho, PR4 – Rota

dos Caminhos com Alma, dotado de um elevado património natural e histórico, na

nossa companhia.

Com início na aldeia de Covelo de Arca (classificada como “Aldeia de Portugal” pela

ATA – Associação de Turismo de Aldeia), são vários os locais emblemáticos a visitar: a

Anta do Espírito Santo de Arca, o Carvalhedo da Gândara, o Miradouro da Capela da

Senhora da Paz, a Capela de São Mamede, a Igreja Matriz de Arca, o caminho do

Sacramento, entre outros.

Inscrições (até 2 ABR) / Informações:

https://forms.office.com/e/M02UEQibgx

turismo@cm-ofrades.pt

938 360 056