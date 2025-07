Alliance Games em Viseu

Três representantes do Instituto Politécnico de Viseu – Mário Coutinho (Gabinete de

Desporto, Saúde e Bem-Estar), Rafaela Silva (Gabinete EUNICE) e Carlos Vasconcelos

(docente do Curso de Desporto e Atividade Física da ESEV) – realizaram uma visita de

trabalho à Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF), em Valenciennes,

França, entre 16 e 19 de junho.

Esta deslocação teve como principal objetivo a partilha de boas práticas e o

aprofundamento do conhecimento sobre a organização dos Alliance Games, evento que

este ano será acolhido pelo Politécnico de Viseu de 10 a 14 de novembro. Ao longo da

visita, os participantes reuniram-se com equipas responsáveis pela organização de

edições anteriores, participaram em sessões de trabalho sobre logística, saúde e bem-

estar no desporto, e promoveram o reforço da cooperação internacional no âmbito da

rede EUNICE.