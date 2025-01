Assembleia Municipal de São Pedro do Sul exige reforço de médicos nas urgências

A Assembleia Municipal de São Pedro do Sul exigiu ao Governo o “reforço urgente” de médicos no serviço de Urgências do Centro de Saúde, de forma a dar resposta às necessidades da população do concelho e de concelhos vizinhos.

Segundo a Câmara de São Pedro do Sul, no distrito de Viseu, “a falta de recursos médicos no serviço de Urgências tem gerado preocupação entre os utentes e tem impacto direto na capacidade de resposta do Centro de Saúde, especialmente em emergências, sendo este um tema pertinente e que carece de atenção por parte das entidades competentes”.

Como este problema se vem arrastando há muito tempo, o grupo do PS apresentou uma moção na Assembleia Municipal de dezembro, que foi aprovada por unanimidade e hoje divulgada.

Na moção pode ler-se que o Serviço de Urgências do Centro de Saúde “serve neste momento não só a população de São Pedro do Sul, mas também a de Vouzela, Oliveira de Frades, Castro Daire e algumas freguesias de Viseu (que têm de fazer a triagem antes de ir para Viseu)”.

“É uma porta de resposta aos inúmeros pedidos de assistência não só para a população idosa, mas também aos acidentes de trabalho, às crianças, às grávidas. Falamos de 46.493 mil pessoas que habitam os territórios e aqui merecem ser atendidas e dignamente cuidadas”, sublinha o documento.

A moção foi enviada à ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e ao presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde Viseu Dão Lafões, António Sequeira.