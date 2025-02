Tondela apoiou esterilização de cães e gatos com quase 17 mil euros em 2024

A Câmara Municipal de Tondela comparticipou a esterilização de 213 animais de companhia em 2024, que corresponderam a quase 17 mil euros de apoios às famílias, anunciou hoje este município do distrito de Viseu.

Segundo uma nota de imprensa, a campanha “Esterilizar também é cuidar”, no ano de 2024, abrangeu “213 patudos, dos quais 136 eram gatos e 77 cães” e, “na maioria, os donos optaram por esterilizar as fêmeas (84 felinos e 53 canídeos)”.

A Câmara de Tondela “reembolsou, o ano passado, 16.890 euros às candidaturas apresentadas” no âmbito desta campanha.

No âmbito da campanha, criada em 2021, foram “esterilizados/castrados, desde então, com a ajuda do município 786 animais”. No primeiro ano, o projeto chegou a 139 animais e, no ano seguinte, a 223, num total de 28 mil euros”.

“A esterilização e ou castração dos animais de companhia, sob a forma de reembolso, é apoiada pela autarquia no valor de 125 euros para as cadelas, 70 euros para os cães, 80 euros para as gatas e 35 euros para os gatos”, refere a nota de imprensa.

De acordo com o regulamento, o apoio “só abrange os habitantes do concelho e é limitado a quatro patudos por cada agregado familiar”.

“Com esta campanha, o Município pretende incentivar e sensibilizar a população do concelho para o ato da esterilização, um procedimento que ajuda a evitar o sobrepovoamento, a controlar o aumento das ninhadas indesejáveis e a diminuir o abandono e o número de animais errantes”, justifica a autarquia.

A ação, acrescenta a Câmara, “contribui ainda para a dinamização do comércio local, nomeadamente das clínicas veterinárias”.

Os animais sem dono também “merecem a preocupação da autarquia” que, desde 2021, tem realizado “cirurgias a animais errantes adotados no canil municipal e a gatos de colónias”, assegura a mesma nota da Câmara.