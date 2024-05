Fábrica de esfregões Favir em leilão público por mais de 1,1ME

A fábrica de esfregões Favir Lda, que fechou em 2023, em Santa Comba Dão, no distrito de Viseu, vai a leilão público no dia 27 por mais de 1,1 milhões de euros.

Segundo a leiloeira, o leilão decorrerá nas instalações da empresa insolvente, cujo passivo integra uma unidade industrial completa e operacional de produtos metálicos, avaliada na totalidade, em 1.331.230 euros.

Os ativos em venda incluem um complexo industrial com quatro pavilhões e um posto de transformação, equipamentos e maquinaria para o fabrico de produtos metálicos, concretamente rolinhos de lã de aço, palha-de-aço, esfregões de arame e os famosos esfregões saponificados.

Entre os ativos estão também o “’stock’ e matéria-prima, mobiliário de escritório e material informático, outro mobiliário e eletrodomésticos e a marca nacional Favir”, acrescentou.

A Favir Lda, que foi fundada em 1961, começou por se dedicar à produção de plásticos, mas, desde 1964, fabricava “produtos de limpeza derivados do arame de aço, produzindo, inclusive, o célebre esfregão impregnado com sabão”.

“Esta marca identitária de Santa Comba Dão diferenciava no tecido industrial local, regional, nacional e internacional”, sublinhou.

A leiloeira lembrou que a Favir exportava para praticamente todos os países europeus e africanos de língua oficial portuguesa a maior parte da sua produção de esfregões desengordurantes com sabão impregnado, de lã d’aço, de palha d’aço, de esfregões galvanizados, aço inoxidável e aço níquel.

“A venda da unidade industrial completa constitui uma vantagem de investimento, uma vez que permite ao investidor dar continuidade à atividade da empresa”, frisou.

Em agosto de 2023, o PSD de Santa Comba Dão lamentou o encerramento da fábrica, que deixou mais de 30 pessoas desempregadas, quase todas mulheres.

“Foi com um misto de tristeza e preocupação que assistimos ao encerramento de mais uma empresa no nosso concelho, neste caso, a Favir. Fundada em 1961, a Favir não era só uma empresa do nosso concelho. Era, igualmente, uma marca identitária de Santa Comba Dão, nacional e internacionalmente”, considerou.