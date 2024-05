O 23.º Festival de Teatro Jovem e Amador de Viseu arranca na sexta-feira, com 15 peças de teatro originais a concurso, que serão mostradas até 12 de junho.

No palco do Auditório Mirita Casimiro, as peças serão interpretadas por grupos de teatro de escolas e associações do concelho, que concorrerão aos prémios “Melhor Peça de Teatro”, “Melhor Interpretação Masculina” e “Melhor Interpretação Feminina”.

Para o presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, este festival é não só um “pilar na valorização e promoção artística dos grupos de teatro” do concelho, mas também uma “escola viva”.