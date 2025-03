O MUNICÍPIO DE NELAS NA BTL – BETTER TOURISM LISBON TRAVEL MARKET

No primeiro dia da BTL, o Município de Nelas elevou a identidade e diversidade da oferta cultural,

enoturística, gastronómica e territorial do Coração do Dão, uma aposta de promoção territorial coesa e

dinâmica que atraiu a atenção do público em geral, agentes económicos de Turismo e vários órgãos de

comunicação social regional e nacional.

A participação arrancou com a Tertúlia Gastronómica “ÀMesa no Coração do Dão”, conduzida pelo

Chefe Luís Almeida e a Enóloga Patrícia Santos, um momento que proporcionou com sucesso a

promoção gastronómica e enoturística do concelho com a transmissão de sabores e saberes identitários

do Coração do Dão, e que estiveram em degustação, harmonizados com vinhos do Dão do nosso

concelho.

O Chefe Luís Almeida, do Restaurante Memórias Santar, que integra o Guia Michelin, apresentou o “À

Mesa no Coração do Dão”, um projeto gastronómico do Município que tem proporcionado a promoção

conjunta dos restaurantes do Concelho através da promoção de fins de semana gastronómicos, e da

recriação de pratos tradicionais e outros inovadores que aliam sabores, emoções, memórias e

harmonizações com os vinhos do Dão. Foram ainda apresentadas algumas ações desenvolvidas que têm

permitido a afirmação da gastronomia do Coração do Dão como produto turístico de referência, na área

da promoção da restauração e dos agentes turísticos locais, no sentido de potenciar no Concelho o

“Turismo de Experiências e Memórias”. Paralelamente, o público presente experienciou, através

das palavras e degustação gastronómica do Chefe, uma pequena amostra do que o Restaurante

Memórias tem desenvolvido ao nível da tradição, inovação e sustentabilidade, tendo o seu momento

terminado com a degustação dos Pastéis de Santar, uma reinterpretação da receita “Coelho à Mirra”

(receita tradicional), compostos por massa tenra, recheados com coelho estufado e puré de feijão frade,

que confeccionou no âmbito do último Fim de Semana Gastronómico do Coelho.

Por seu lado, a Enóloga Patrícia Santos fez uma breve descrição da Região do Dão e suas sub-regiões,

promovendo conjuntamente os vinhos dos produtores do Concelho de Nelas expostos para degustação

nesta Tertúlia, como os Caminhos Cruzados, Casa de Santar, Pedra Cancela Berço – Adegas Lusovini,

Quinta da Boiça, Quinta da Fata, Quinta Do Castelo, Quinta do Sobral – Santar, Santar Vila Jardim e

Vinhos Imperfeitos, evidenciando a riqueza e diversidade da oferta de vinhos existentes no concelho

que é o Coração do Dão. A sua abordagem sobre “O Vinho na Gastronomia… Dão em Prova”

proporcionou momentos de pura partilha de conhecimento sobre o Néctar do Dão e conversas

dinâmicas sobre combinações de vinhos com a rica e diversa gastronomia local e regional.

Após a Tertúlia Gastronómica decorreu o Happy Hour com um conjunto de sorteios de vouchers com

experiências turísticas oferecidas pela Caminhos Cruzados, Hotel Pantanha – Caldas da Felgueira, JP

VILLAGE Hotel, Pedra Cancela – Adegas Lusovini, Bem-Haja Nelas e Tertulia Gastronomia.

No período da tarde, o Presidente da Câmara Municipal, Joaquim Amaral, apresentou o momento

“Agenda, no Coração do Dão!” e o Projeto do Parque Fluvial das Caldas da Felgueira.

Da programação cultural apresentada fizeram parte os eventos que ainda vão decorrer até ao fim deste

ano e outros que já aconteceram, e que fazem parte da riqueza e tradição cultural, como é o caso do

Carnaval no Coração do Dão, a Semana Santa em Santar, promovida e preservada pela Santa

Casa da Misericórdia, enquanto celebração incontornável do Turismo Religioso no Concelho de Nelas,

e que este ano decorre a entre 5 a 20 de abril, a Feira do Vinho do Dão, a acontecer entre 4 e 7 de

setembro, enquanto evento anual de excelência e principal certame regional ligado ao vinho do Dão e a

Viagem Medieval em Canas de Senhorim, em outubro. Ainda para abril, Cristóvão Monteiro

apresentou o Festival de Moinhos de Portugal, programado para os dias 12 e 13 de abril, do qual o

Município de Nelas faz parte, a par dos Municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, Sever do Vouga e

Vagos. Um projeto financiado pelo Turismo de Portugal que tem como objetivo a preservação e a

promoção do património molinológico nacional. Seguidamente, Maria João Almeida, Presidente da

Associação Portuguesa de Enoturismo, apresentou a Gala Nacional do Enoturismo que, a 30 de

maio, vai acontecer em Nelas, Coração do Dão. De 20 a 24 de junho, a agenda reserva a FICA (Feira

Industrial, Comercial, Agrícola e Associativa), um evento que efetiva o reconhecimento e valorização

do tecido empresarial e do movimento associativo concelhio.

O segundo momento da tarde foi dedicado à apresentação do Parque Fluvial das Caldas da

Felgueira, cuja execução vai arrancar em breve, uma requalificação e valorização do património

natural e cultural que pretende transformar as Caldas da Felgueira num polo de atração para diferentes

tipos de turismo, impulsionando o desenvolvimento económico local.

A par da participação do Município, estiveram ainda presentes no Espaço para Negócios, a convite da

Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, os operadores turísticos do concelho Caminhos

Cruzados, Valverde Santar Hotel e Spa e Puro Dão Hotel e Spa.

A diversidade e qualidade das diversificadas ofertas, dos produtos e dos vinhos dos produtores do

Concelho foram apreciadas pelos visitantes, tornando a presença do Município de Nelas na BTL uma

experiência marcante.