ASICOTUR ASISTE A LA INAGURACIÓN DEL PRIMER CAMINO INICIÁTICO AL CAMINO DE SANTIAGO FUERA DE EUROPA

El pasado sábado 07 de junio, en una jornada histórica para el turismo religioso en Brasil, se

inauguró oficialmente el proyecto “Caminos Iniciáticos al Camino de Santiago”, un nuevo

producto turístico patentado por la Asociación Internacional para la Cooperación y el

Desarrollo Turísticos (ASICOTUR), con el objetivo de fortalecer el desarrollo local a través del

fomento del turismo religioso.

El acto tuvo lugar en Vila Franciscana, Campo Mourão, en el Estado de Paraná, Brasil y contó

con la participación del presidente de ASICOTUR, Alejandro Rubín Carballo, y su vicepresidente

ejecutivo, Ricardo Sosa, acompañados por el delegado en Brasil, Rubén Orlando Moyano.

También estuvieron presentes autoridades locales, representantes del sector turístico y

eclesiástico, alcaldes de los municipios de Campo Mourão, Barbosa Ferraz, Curambataí do Sul y

Fênix, así como sacerdotes de las cuatro comunidades por donde se extiende el recorrido.

El nuevo itinerario turístico-religioso abarca un total de 105 kilómetros señalizados, que

atraviesan zonas rurales del centro-oeste brasileño, conectando 27 parroquias y capillas

distribuidas en cuatro municipios. Este camino se plantea como una ruta preparatoria para

peregrinos que posteriormente deseen realizar el Camino de Santiago en España.

El Plan director del proyecto, diseñado por ASICOTUR en 2023, incluyó la instalación de 271

unidades de señalética homologadas y alineadas con los estándares del Camino de Santiago,

integrando además aspectos culturales, gastronómicos, artesanales y comunitarios para

enriquecer la experiencia de los peregrinos y fomentar el desarrollo de las comunidades

locales. Todo este proyecto de implantación, tendría un costo aproximado de USD 750.000

El itinerario tiene como punto de partida la Catedral de Campo Mourão, que alberga una

escultura del Apóstol Santiago y finaliza en la ciudad de Fênix. A lo largo del trayecto, los

peregrinos encuentran una diversidad de paisajes naturales, pequeños pueblos con encanto,

cerros, ríos y capillas en excelente estado de conservación, muchas de ellas dedicadas a figuras

como Santa Rita, San Antonio, Nuestra Señora Aparecida, entre otros.

La ejecución del proyecto contó con el respaldo fundamental de la Pastoral de Turismo del

Estado de Paraná, encabezada por el padre Gaspar Silva y el compromiso de más de una

decena de sacerdotes locales, quienes colaboraron en la convocatoria comunitaria, formación

de guías locales y en el diseño conjunto de las etapas del recorrido.

Con esta iniciativa pionera, Brasil se convierte en el primer país del mundo en activar un

itinerario de “Caminos Iniciáticos” hacia Santiago de Compostela, consolidando un modelo

replicable que articula turismo espiritual, identidad territorial y desarrollo sostenible.

Desde ASICOTUR, se remarca que esta iniciativa marca un hito global, al ser Brasil el primer

país fuera de Europa en activar oficialmente un Camino Iniciático al Camino de Santiago, en

colaboración estrecha entre sector público, privado, eclesial y comunitario.

“Este proyecto refleja el espíritu de ASICOTUR: conectar territorios, generar oportunidades y

construir desarrollo turístico a partir de la cooperación”, expresó el presidente de ASICOTUR

al cierre del acto.

ASICOTUR PARTICIPA DA INAUGURAÇÃO DO PRIMEIRO CAMINHO INICIÁTICO AO CAMINHO

DE SANTIAGO FORA DA EUROPA

No último sábado, 7 de junho, em uma jornada histórica para o turismo religioso no Brasil, foi

oficialmente inaugurado o projeto “Caminhos Iniciáticos ao Caminho de Santiago”, um novo

produto turístico patenteado pela Associação Internacional para a Cooperação e o

Desenvolvimento Turístico (ASICOTUR), com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento local

por meio da promoção do turismo religioso.

A cerimônia ocorreu na Vila Franciscana, em Campo Mourão, no estado do Paraná, e contou

com a presença do presidente da ASICOTUR, Alejandro Rubín Carballo, e do seu vice-

presidente executivo, Ricardo Sosa, acompanhados pelo delegado no Brasil, Rubén Orlando

Moyano. Também estiveram presentes autoridades locais, representantes dos setores turístico

e eclesiástico, prefeitos dos municípios de Campo Mourão, Barbosa Ferraz, Curambataí do Sul

e Fênix, além de padres das quatro comunidades por onde passa o percurso.

O novo itinerário turístico-religioso cobre um total de 105 quilômetros sinalizados,

atravessando zonas rurais do centro-oeste do Paraná e conectando 27 paróquias e capelas

distribuídas entre quatro municípios. Este caminho é proposto como uma rota preparatória

para peregrinos que desejam, posteriormente, realizar o Caminho de Santiago, na Espanha.

O plano diretor do projeto, elaborado pela ASICOTUR em 2023, incluiu a instalação de 271

unidades de sinalização homologadas e alinhadas aos padrões do Caminho de Santiago,

integrando também aspectos culturais, gastronômicos, artesanais e comunitários para

enriquecer a experiência dos peregrinos e fomentar o desenvolvimento das comunidades

locais. O custo estimado para a implementação do projeto é de aproximadamente USD

750.000.

O percurso tem como ponto de partida a Catedral de Campo Mourão, que abriga uma

escultura do Apóstolo Santiago, e termina na cidade de Fênix. Ao longo do caminho, os

peregrinos encontram uma diversidade de paisagens naturais, vilarejos encantadores, morros,

rios e capelas bem conservadas, muitas delas dedicadas a figuras como Santa Rita, Santo

Antônio, Nossa Senhora Aparecida, entre outras.

A execução do projeto contou com o apoio essencial da Pastoral do Turismo do Estado do

Paraná, liderada pelo padre Gaspar Silva, e com o comprometimento de mais de uma dezena

de padres locais, que colaboraram na mobilização comunitária, formação de guias locais e no

desenho conjunto das etapas do percurso.

Com essa iniciativa pioneira, o Brasil se torna o primeiro país do mundo a ativar um itinerário

de “Caminhos Iniciáticos” rumo a Santiago de Compostela, consolidando um modelo replicável

que integra turismo espiritual, identidade territorial e desenvolvimento sustentável.

A ASICOTUR destaca que esta iniciativa representa um marco global, sendo o Brasil o primeiro

país fora da Europa a oficializar um Caminho Iniciático ao Caminho de Santiago, em estreita

colaboração entre os setores público, privado, eclesiástico e comunitário.

“Este projeto reflete o espírito da ASICOTUR: conectar territórios, gerar oportunidades e

construir desenvolvimento turístico com base na cooperação”, afirmou o presidente da

ASICOTUR no encerramento do evento.