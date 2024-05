Um de três detidos em prisão preventiva por tráfico de droga em Viseu

O Comando Distrital de Viseu da Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou que deteve, na terça-feira, três homens, com idades entre os 40 e os 60 anos, no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes.

Numa nota de imprensa, a PSP refere que realizou três buscas domiciliárias e cinco não domiciliárias e, após primeiro interrogatório judicial, um dos detidos ficou em prisão preventiva e dois ficaram sujeitos a apresentações periódicas.

Segundo a PSP, das buscas “resultou a apreensão de 14,90 gramas de cocaína/crack (74,5 doses), com um valor de venda no mercado superior a 1.000 euros, apreendida a quantia monetária de 1.060 euros, vários artigos em ouro, entre outros relacionados com a atividade criminal”.