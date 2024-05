São João da Pesqueira com melhor grau de execução da receita desde 2010

O município de São João da Pesqueira, no distrito de Viseu, conseguiu no ano passado o melhor grau de execução orçamental da receita desde 2010, acima dos 92%.

As contas de 2023 foram aprovadas na última Assembleia Municipal e, segundo a autarquia, os resultados alcançados “foram, globalmente, os melhores de sempre”.

“A receita cobrada líquida totalizou 16.998.021,72 euros, o que significa um aumento, face ao exercício de 2022, de 3.277.810,72 euros”, explicou a autarquia, acrescentando que, dessa forma, foi conseguida “a maior receita cobrada na história do município”.

O “grau de execução financeira das receitas correntes atingiu 94,1% do previsto no orçamento para 2023, o que demonstra que as previsões foram efetuadas com muito rigor”, e o “grau de execução financeira das receitas de capital (88,7%) foi muito superior ao registado em 2022 (65,2%)”, realçou.

De acordo com a autarquia, também as “despesas de capital (6.497.357 euros) e, em particular, as despesas de investimento (4.132.727 euros), foram as maiores de sempre, o que significa que, em 2023, o município de São João da Pesqueira fez o maior investimento de sempre”.

No que respeita à taxa de execução das Grandes Opções do Plano, referiu que foi de 90%, “muito superior à de 2022 essencialmente devido à taxa de execução do nível recorde de investimento”, justificou.

Já a dívida total do município ficou, no ano passado, nos 6.633.174 euros, o valor mais baixo desde que o executivo liderado por Manuel Cordeiro, eleito pelo movimento Pela Nossa Terra, tomou posse em 2017.

Desta forma, o município conta com “um valor de 3.819.301 euros de margem disponível, permitindo continuar a investir no desenvolvimento do concelho e do bem-estar dos cidadãos”, sublinhou a autarquia, acrescentando que, com esta situação, o resultado líquido positivo foi de 312.433,87 euros.