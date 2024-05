Ariana Neves inicia programação até agosto na Casa da Cultura de Santa Comba Dão

O concerto de Ariana Neves inicia a programação do segundo trimestre da programação da Casa da Cultura de Santa Comba Dão, que também conta com teatro, circo e estreias.

“A agenda não poderia começar da melhor forma, com um concerto em estreia de Ariana Neves, uma jovem artista em ascensão, que começou os seus estudos musicais no Conservatório de Música e Artes do Dão” (CMAD).

Em comunicado de imprensa, a Casa da Cultura refere que Ariana Neves, que tem “cartas dadas no teatro e na música”, apresenta no palco do auditório o espetáculo “A menina que sonhava ser artista”.

“Uma narrativa musical que vai contar com a participação do ensemble de guitarras do CMAD, dirigido por João Ramos”, adianta a direção da Casa da Cultura de Santa Comba Dão.

Em julho, a Associação de Música e Artes do Dão estreia o novo musical, Os Vilões, com espetáculos agendados para os dias 12, 13 e 14, e já com “várias sessões programadas”.

“O musical criado, integralmente, em Santa Comba Dão, conta com o envolvimento de 50 jovens atores e 20 músicos até aos 18 anos de idade, que são coordenados por especialistas em diversas áreas artísticas”.

Um espetáculo em que “um grupo de vilões da pior espécie reúne-se para uma cimeira urgente e, através do humor, vai explorar-se a complexa ideia do que é ser mau, olhando mais de perto para a humanidade”.

Em 27 de julho, estreia “Pedro e o Lobo”: a narrativa infantil “vai ser transportada para palco pela Camerata do Dão e por um narrador, que vão desvendar esta obra com que o compositor Prokofiev presenteou os mais jovens”.

“Uma peça que apresenta os instrumentos de uma orquestra, atribuindo a cada personagem um instrumento específico. Nesta criação artística original vai ser feita uma ligação, em tempo real, entre o ator, que narra a história, os músicos, a ilustração infantil, a sonoplastia e o contexto artístico contemporâneo”.

Em junho, a Casa da Cultura comemora o Dia Mundial da Criança ao ar livre, no largo do Rossio, no centro da cidade de Santa Comba Dão, com um espetáculo de circo musicado.

“Estão prometidos momentos surpreendentes, proporcionados através do diálogo entre a música, interpretada ao vivo, e várias disciplinas circenses espetaculares, como, entre outros, o mastro chinês, a corda lisa e a roda ‘cyr’”.

A Orquestra Filarmonia das Beiras sobe ao palco no dia 08 de junho, a que se juntam, em concerto, os Coros do CMAD e Magnus D’Om, da Filarmónica de Santa Comba Dão, num “espetáculo único com atuações dos alunos” do conservatório.

Da agenda “multidisciplinar e eclética” da Casa da Cultura fazem ainda parte uma “roda dos instrumentos, que convida crianças e jovens a sentirem a música de forma mais próxima”, e um ‘workshop’ de introdução às bases técnicas do circo.