Nacional garante manutenção com reviravolta diante do Académico de Viseu

O Nacional garantiu a manutenção na II Liga portuguesa de futebol, ao protagonizar uma reviravolta no marcador ao vencer por 3-2, após uma desvantagem de dois golos na 34.ª e última jornada.

O Nacional acabou por garantir a manutenção e o 14.º lugar, com 39 pontos, mas chegou a estar a perder por 2-0 e relegado virtualmente para o play-off de manutenção, com golos de André Clóvis (04 minutos) e Vítor Bruno (30).

Na etapa complementar o Nacional ‘agarrou-se à vida’, com Zé Manuel, que saltou do banco ao intervalo, ser decisivo, ao reduzir com apenas dois minutos em campo, ao assistir Clayton (63) na sequência de um livre, e ao fechar as contas, de cabeça, após um canto cobrado por Gustavo Silva, aos 83.

O Nacional apresentou-se com apenas uma alteração em relação à equipa que venceu o Estrela da Amadora (1-0), saindo Witi para entrada de Pipe Gómez.

O Académico de Viseu, que chegou à última ronda com o quarto lugar assegurado, com 53 pontos, orquestrou três mudanças no ‘onze’ que bateu o Feirense (2-1), com entradas do guardião Mbyae e de Kauã Oliveira e Lucio Nduwarugira em detrimento de Janota, André Almeida e Ramírez.

Os visitantes inauguraram o marcador ao minuto quatro numa excelente combinação entre Bandeira e André Clóvis, com o último de cabeça a aumentar para 28 golos a sua conta pessoal, número que o distingue como o melhor marcador da II Liga.

Os ‘alvinegros’ que apenas dependiam de si para alcançar a manutenção direta responderam aos 11, com o primeiro remate de Rúben Macedo a obrigar a uma defesa incompleta de Mbaye, que permitiu, na recarga, duas investidas de Dudu, travadas pelo guardião senegalês.

O conjunto de Viseu não se deixou ficar pela margem mínima, dilatando a vantagem ainda na primeira meia hora, com Bandeira novamente na assistência, desta vez a encontrar Vitor Bruno na ala contrária, tendo o lateral feito o seu primeiro golo no campeonato.

Os dois emblemas iniciaram a etapa complementar com alterações na equipa, com a do Nacional a fazer efeito quase de imediato, uma vez que o recém-entrado Zé Manuel, na sequência de uma combinação com Dudu, reduziu a diferença, aos 48, e galvanizou os madeirenses.

O muito festejado golo do empate surgiu aos 67, num livre cobrado por Zé Manuel que encontrou Clayton ao segundo poste, para a igualdade.

A reviravolta surgiu aos 83 minutos, com dois intervenientes que saltaram do banco, tendo Gustavo Silva, na cobrança de um canto, encontrado Zé Manuel, que de cabeça, bisou no encontro e reservou um assento ao Nacional na próxima edição da II Liga.

Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.

Nacional – Académico de Viseu: 3-2.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, André Clóvis, 04 minutos.

0-2, Vítor Bruno, 30.

1-2, Zé Manuel, 48.

2-2, Clayton, 67.

3-2, Zé Manuel, 83.

Equipas:

– Nacional: Lucas França, Clayton, Rafael Vieira, Paulo Vítor (Witi, 78), André Sousa (José Gomes, 66), Rúben Ramos, Danilovic, Carlos Daniel (Gustavo Silva, 46), Rúben Macedo (Zé Manuel, 46), Dudu (Bruno Gomes, 66) e Pipe Gómez.

(Suplentes: Rui Encarnação, João Aurélio, José Gomes, Bruno Gomes, Witi, Jota, Sérgio Marakis, Zé Manuel e Gustavo Silva).

Treinador: Filipe Cândido.

– Académico de Viseu: Mbaye (João Monteiro, 75), Bandeira, Kauã Oliveira (André Almeida, 64), Ícaro Silva, Nduwarugira, Vitor Bruno (Ramírez, 64), Messeguem, Welch (Tomás Silva, 46), Currás (Capela, 46), Rodrigo Pereira e André Clóvis.

(Suplentes: João Monteiro, André Almeida, Famana Quizera, Ramírez, Capela, Tiago Mesquita, Tomás Silva, Milioransa e Pana).

Treinador: Pedro Bessa.

Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pipe Gómez (24), Danilovic (43), Messeguem (43), Ramírez (72), Bandeira (82) e Bruno Gomes (90+2).

Assistência: 6.881 espetadores.