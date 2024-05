Doze aguarelas mostram perspetiva de Dali sobre moda masculina, em Viseu

Doze aguarelas produzidas em 1971 por Salvador Dali que refletem a perspetiva do artista para a moda masculina do ano 2000 estão em exposição no Museu Nacional Grão Vasco, em Viseu, até ao final de julho.

“Salvador Dali – Sharing Inspiration” é o nome da exposição temporária que mostra o trabalho de um dos pintores mais famosos do século XX.

“Estamos muito entusiasmados em apresentar esta exposição surpreendente que, mais uma vez, põe em destaque a genialidade deste artista, sendo também uma oportunidade única de conhecer uma coleção absolutamente exclusiva”, realçou o Museu Nacional Grão Vasco, em comunicado.

Com esta exposição, o museu pretende não só atrair novos públicos, mas também “dar a conhecer o processo criativo desenvolvido pelo artista e inspirar novas criações, mostrando uma faceta quase desconhecida de um dos artistas mais conhecidos da história”.

Segundo o Museu Nacional Grão Vasco, “Salvador Dali foi convidado, pelo fundador da Scabal (sociedade comercial especializada na produção de fatos de homem, sediada em Bruxelas), a imaginar o que seria a moda masculina no ano 2000”.

“No seu processo criativo inspirou-se em personagens de pinturas de grandes mestres dos séculos XV, XVI e XVII, como Van Dyck, Bruegel e Le Brun. O resultado foram doze aguarelas exclusivas que constituem uma das criações mais visionárias do pintor”, avançou.

Estas obras, que ficarão em exposição em Viseu até 28 de julho, mostram “as ideias únicas sobre a evolução do vestuário masculino no século XXI e incluem fatos extravagantes e acessórios futuristas, pontuados por elementos surpreendentes”, acrescentou.

O Museu Nacional Grão Vasco contou que, ainda hoje, elas continuam a inspirar as criações da Scabal, concretamente na “produção especial de doze tecidos designados Vision, com os quais pretendeu refletir as características inovadoras das obras originais”.

Trata-se de uma “oportunidade única de conhecer esta coleção, em que as obras de Salvador Dali dialogam entre si e estabelecem paralelismos com preocupações da sociedade contemporânea”, frisou.

A obra de Salvador Dali desenvolveu-se principalmente na pintura, mas também se estendeu à ilustração, ao teatro e ao cinema.