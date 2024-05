Museu Terras de Besteiros cria roteiros para alunos do segundo ciclo em Tondela

O Museu Municipal Terras de Besteiros, em Tondela, desenvolveu sete roteiros para dar a conhecer o património do concelho aos estudantes do segundo ciclo do ensino básico.

Criados pelos Serviços Educativos do museu, os Roteiros pelo Património vão “ao encontro das matérias curriculares estudadas pelos alunos do 5.º e 6.º anos de escolaridade”, explicou a Câmara de Tondela.

Os roteiros focam temas que vão da pré-história à atualidade e também poderão ser feitos pelo público em geral, em datas específicas.