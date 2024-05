Diocese de Viseu com menos 34 padres no ativo do que em 2015

A Diocese de Viseu tem atualmente 95 sacerdotes no ativo, menos 34 do que em 2015 e com uma idade média mais elevada, mas o bispo António Luciano garantiu que está em curso uma aposta na revitalização.

Para tentar resolver o problema da falta de novas ordenações e aumentar o número de sacerdotes e de outros colaboradores, a Diocese de Viseu está empenhada num trabalho vocacional de proximidade.

“Estamos convictos de que é necessário trabalhar mais as vocações sacerdotais, ministeriais e laicais para renovar os serviços e estruturas paroquiais, arciprestais e diocesanas”, referiu António Luciano.

Nos últimos nove anos, o número de sacerdotes da Diocese de Viseu baixou de 129 para 95 e a sua idade média aumentou de 63,4 para 64,7 anos. Houve também um aumento do número de paróquias à responsabilidade de cada pároco, apesar da colaboração missionária de sacerdotes oriundos de Angola e do Brasil, que assumiram algumas delas.

Estes dados constam de um relatório que o bispo apresentará no Vaticano, na próxima semana (no âmbito da visita ‘Ad Limina’), sobre a evolução do trabalho pastoral dos vários organismos, abrangendo todas as paróquias e serviços.

Segundo a diocese, a formação sacerdotal tem vindo a ser uma aposta e o relatório refere que aumentou o número de sacerdotes doutorados ou licenciados em Teologia, Direito Canónico e outras ciências.

“Também o número de diáconos permanentes aumentou ao longo destes últimos anos, passando de 10 para 13, estando a diocese empenhada na continuação da promoção e formação para o diaconado permanente”, acrescentou.

O bispo António Luciano considerou que as perspetivas atuais são de “renovação e esperança, em caminho sinodal, para tornar a Igreja mais missionária, aberta à comunhão, participação e missão de todos”.

Estes nove anos foram de “muita renovação e empenhamento na mudança”, disse, realçando o processo de escuta que tem vindo a ser feito pelos sacerdotes, diáconos, consagrados, leigos e outras pessoas que participam na vida da Diocese de Viseu.

António Luciano frisou que a Jornada Mundial da Juventude, realizada no verão de 2023, se traduziu num novo dinamismo junto dos jovens na diocese e marcou o início de um novo triénio (2023/2026), com a nomeação de uma nova equipa da Pastoral Juvenil.

O relatório que será levado ao Vaticano, relativo ao período 2015/2023, refere a alteração da vida cristã de muitas comunidades eclesiais, “que se reflete na participação da vida da Igreja, fruto também da desertificação de algumas paróquias”.

São ainda referidas a “indiferença religiosa” e a “mudança de paradigma da sociedade”, que levam “ao enfraquecimento dos membros da Igreja, com a diminuição das vocações e dos sacerdotes”.

Neste âmbito, a Diocese de Viseu aponta a necessidade de “aprofundar o caminho sinodal”, sendo para isso preciso “valorizar a corresponsabilidade dos leigos, de outros agentes pastorais e dos jovens, com o objetivo da formação para os ministérios laicais”.