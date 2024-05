Leixões empata em Viseu e tem manutenção mais perto

O Leixões empatou 1-1 em casa do Académico de Viseu, em partida da 32.ª jornada da II Liga de futebol, que permite à equipa de Matosinhos assegurar desde já que não desce diretamente ao terceiro escalão.

Com sete pontos de vantagem para o Belenenses, situado no 17.º lugar, o primeiro de descida direta, o Leixões assegurou que já não será alcançado pelos ‘azuis’ do Restelo nas duas rondas que faltam, pelo que agora a luta resume-se a escapar ao 16.º, posto de disputa do play-off de manutenção, ocupado pelo Feirense, que dista três pontos da equipa de Matosinhos.

Com a manutenção em vista, os visitantes adiantaram-se logo aos oito minutos, por intermédio de Ricardo Valente, mas a formação vieseense respondeu na segunda metade, ao beneficiar de um autogolo de Simões, aos 60.

O golo madrugador do Leixões, logo aos oito minutos, com Ricardo Valente a aparecer solto na área e a bater de cabeça o jovem guarda-redes Sampaio, deixou os comandados de Fangueiro mais confortáveis e desorientou a equipa viseense.

Só aos 30 minutos, Yuri Araújo, em jogada individual pela direita, ficou em boa posição para chegar ao golo, mas o remate foi bem defendido por Stefanovic.

Para o segundo tempo, com a entrada de Famana Quizera, o Académico de Viseu tomou conta da partida, também perante um baixar de linhas do Leixões, mas sem criar claras oportunidades de golo, no entanto, acabaria por chegar ao empate na sequência de um pontapé de canto, com André Clóvis a cabecear e, já com Stefanovic batido, Simões, em esforço, apenas confirmou o golo dos viseenses.

Jogo no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.

Académico de Viseu – Leixões B, 1-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Ricardo Valente, 08 minutos

1-1, Simões, 60 (própria baliza).

Equipas:

– Académico de Viseu: Sampaio, Bandarra, André Almeida, Arthur Chaves, Milioransa, Sori Mané (Samba Koné, 76), Jovani Welch (Famana Quizera, 46), Marquinho, Ott (Tomás Silva, 89), Yuri Araújo (Rodrigo Pereira, 76) e André Clóvis (Steven Petkov, 90+2).

(Suplentes: Gerth, João Pinto, Samba Koné, Famana Quizera, Kauã Oliveira, Rodrigo Pereira, Tomás Silva, Steven Petkov e Henrique Gomes).

Treinador: Gil Oliveira.

– Leixões: Stefanovic, Paulinho, Léo Bolgado, Danrlei, Simão, Zag (Agostinho, 77), Paulo Alves (Paulité, 90+1), Simões, Vitó (Avto, 64), João Lima (Adriano Amorim, 64)e Ricardo Valente (Rafa, 77).

(Suplentes: Ricardo Ribeiro, Rafa, Paulité, Ventura, Avto, João Amorim, Adriano Amrim, Agostinho e Rafael Vieira).

Treinador: Carlos Fangueiro.

Árbitro:Bruno Vieira (AF Beja).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Milioransa (42), Paulinho (56), André Almeida (75), Agostinho (81) e Arthur Chaves (82).

Assistência: 479 espetadores.