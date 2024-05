Oliveirense vence Tondela com ‘bis’ de Sangaré

A Oliveirense venceu o Tondela por 2-1, em jogo da 32.ª jornada da II Liga de futebol, disputado em Oliveira de Azeméis, numa partida em que o avançado Sangaré bisou.

No Estádio Carlos Osório, a Oliveirense colocou-se numa vantagem confortável com dois golos de Sangaré (seis e 24 minutos), mas o Tondela ainda reduziu na primeira parte, com um golo de Ricardo Alves, aos 42 minutos.

Com o triunfo, a Oliveirense evita a descida direta de divisão e ascende ao 14.º lugar da II Liga, com 34 pontos, enquanto o Tondela se mantém no quinto lugar, à condição, com 46 pontos.

A Oliveirense inaugurou o marcador no início da partida, com Sangaré a rematar com eficácia dentro da pequena área numa recarga a um remate de André Santos, que embateu na trave, aos seis minutos.

A equipa de Ricardo Chéu ampliou a vantagem a meio da primeira parte, com Sangaré a bisar, num remate que ainda foi desviado por Ricardo Alves, traindo o guarda-redes Ricardo, aos 24 minutos.

O Tondela reduziu a diferença no marcador antes do intervalo, quando Ricardo Alves surgiu ao primeiro poste, na sequência de um canto, para desviar a bola de forma subtil para o fundo da baliza da Oliveirense, aos 42 minutos.

A equipa de Sérgio Gaminha foi mais audaz na segunda parte e esteve perto do empate quando Daniel dos Anjos executou um remate forte e colocado num livre direto, obrigando Nuno Macedo a uma defesa junto ao poste, aos 55 minutos.

O Tondela jogou mais perto da área da Oliveirense e voltou a criar perigo aos 71 minutos, com Roberto a colocar a bola em Luan Farias, que não conseguiu emendar para golo ao segundo poste, aos 71 minutos.

Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis

Oliveirense-Tondela: 2-1

Ao intervalo: 2-1

Marcadores:

1-0, Sangaré, aos 6 minutos.

2-0, Sangaré, 24.

2-1, Ricardo Alves, 42.

Equipas:

– Oliveirense: Nuno Macedo, Gonçalo Negrão, Lomboto, Guilherme, Vasco Gadelho, John Kelechi, André Santos (Duarte Duarte, 79), João Paulo Queiróz (Michel Lima, 68), Zé Leite (Schurrle, 79), Jaiminho (Iago, 90+1) e Sangaré.

(Suplentes: Arthur, Klebinho, Iago, Nuno Namora, Duarte Duarte, Schürrle, Kohtaro, Zé Pedro e Michel Lima.

Treinador: Ricardo Chéu.

– Tondela: Ricardo, Tiago Almeida (Roberto, 61), Ricardo Alves, Aba, Luís Rocha (Pedro Maranhão, 76), Ceitil (Cuba, 61), Yaya, Costinha, Xavier (Rui Gomes, 61), Luan Farias e Daniel dos Anjos (Bebeto, 61).

(Suplentes: Léo, Bebeto, Lucas Mezenga, Hélder Tavares, Cícero, Rui Gomes, Roberto, Cuba e Pedro Maranhão)

Treinador: Sérgio Gaminha.

Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Gonçalo Negrão (53) e Costinha (84).

Assistência: cerca de 1.000 espetadores.