Instituto Politécnico de Viseu vai ter um centro de tecnologia e inovação

O Campus do Instituto Politécnico de Viseu (IPV) vai acolher um Centro de Tecnologia e Inovação (CTI), num investimento de cinco milhões de euros (ME), entre edifício e equipamento, anunciou hoje a instituição de ensino.

A preconizada construção do Centro de Tecnologia e Inovação em Viseu resulta de um acordo entre o IPV e a Associação de Investigação, Ciência e Tecnologia Aplicadas STAR Institute, com sede em Mangualde (distrito de Viseu), que fará o investimento.

“Este acordo consiste na cedência do direito de superfície no campus do IPV onde será construída a nova infraestrutura que visa valorizar o ensino superior da região de Viseu”, disse o presidente da STAR Institute.

Elísio Oliveira considerou também, citado numa nota de imprensa, que vai “atrair e fixar jovens e desenvolver atividades de investigação e inovação que potenciem o desenvolvimento do tecido empresarial” e, por isso, “é um projeto de grande alcance” no território.

Em causa, de acordo com o documento, está “uma parcela de 8.500 metros quadrados, que será cedida por 40 anos à associação que ali vai construir um edifício no valor de 3,3 ME e cujo concurso público está a decorrer”.

A “restante verba, de 1,7 ME, será investida no equipamento” e, “parte destes investimentos”, são feitos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), nomeadamente no âmbito da Agenda Green Auto.

“O Centro de Tecnologia e Inovação a edificar no IPV é uma oportunidade excelente para reforçar e fortalecer a nossa ligação ao mundo empresarial e ao sistema científico que nos acompanha”, sustentou o presidente do IPV.

José Costa, no ato da assinatura do acordo, defendeu ainda que este novo centro “permitirá o crescimento no Campus de um espaço de enorme acuidade no âmbito da investigação e inovação” tecnológica.

Em seu entender, é também “um sinal de enorme confiança e reconhecimento da qualidade da instituição, bem como mais uma oportunidade para os estudantes e professores, em conjunto com as empresas, potenciarem mutuamente o seu caminho e valorização”.

“Este investimento, marcante no nosso território, será gerador de mais-valias. Estamos empenhados em fortalecer a qualidade de proximidade com os nossos parceiros. Este será mais um contributo para pôr o IPV a liderar nas preferências dos jovens e para uma crescente afirmação do território”, salientou o presidente do IPV.

O presidente da STAR Institute, Elísio Oliveira, destacou que a asspcoação está focada “nas áreas de inovação e desenvolvimento mais prementes do contexto histórico” que se vive, designadamente a “transição energética e digital, a descarbonização e os desafios da resiliência e da sustentabilidade”.

“A STAR Institute vai ter o primeiro e único Centro de Tecnologia e Inovação do distrito de Viseu, com o reconhecimento da Agência Nacional de Inovação e do Ministério da Economia”, notou Elísio Oliveira.