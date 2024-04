ASICOTUR CONFIRMA AGENDA INTENSA PARA O TIANGÜIS

Durante a reunião mensal de associados, representantes de 21 países se reuniram.

Ontem, o presidente da ASICOTUR confirmou a participação da associação no Tianguis Turístico 2024 em Acapulco, em sua 48ª edição, a feira turística mais importante do México. Neste evento, a ASICOTUR apresentará o segundo plano diretor dos Caminhos Iniciáticos para o Caminho de Santiago, uma iniciativa liderada pela Secretaria de Turismo do Estado de Querétaro. Uma importante delegação de associados e membros do comitê executivo acompanhará a feira, destacando a importância da ASICOTUR para o desenvolvimento de projetos sociais que apoiam os objetivos de desenvolvimento sustentável.

Além disso, durante a reunião, foi dada as boas-vindas oficial à VENETUR, a operadora turística estatal da Venezuela, como novo sócio protetor da associação. Também foram apresentados os perfis de Ana Rita Dias e Catarina Taborda, as novas delegadas para Portugal e Guiné-Bissau, respectivamente.

No que diz respeito à organização de eventos oficiais da ASICOTUR, foi informada a mudança de data do Simpósio de Cooperação Turística, confirmado para os dias 29 e 30 de maio em Sanxenxo, Pontevedra, Galícia. Este encontro profissional contará com a participação de destacados palestrantes da Espanha, Portugal, Moçambique, Costa Rica, Bélgica, entre outros, e oferecerá a possibilidade de participar de comunicações científicas para a elaboração do livro por capítulos “Análise do futuro do setor turístico e casos de sucesso”, editado pela Aranzadi. O presidente da ASICOTUR destacou que este evento não teria sido possível sem o apoio da Xunta de Galicia e de universidades tão importantes como a Universidade de Las Palmas de Gran Canaria, a Universidade de A Coruña e o respaldo da ONU Turismo. Durante a reunião, surgiram diversos temas, como a criação de um observatório aeronáutico, novas publicações com contribuições dos associados e a incorporação da FIPETUR (Federacion Iberoamericana de Periodistas de Turismo) como novo media partner da ASICOTUR.

Convidamos você a verificar mais detalhes em www.asicotur.com.