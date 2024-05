Castro Daire aprova contas de 2023 com saldo de gerência de 900 mil euros

A Câmara Municipal de Castro Daire aprovou hoje as contas de 2023, com apresentam um saldo de gerência no valor de quase 900 mil euros, num ano em que as faturas foram todas pagas.

“Com tudo pago a fornecedores, fechámos o ano de 2023 com um saldo de gerência a passar para este ano de 899.358,22 euros”, disse à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Castro Daire, Paulo Almeida.

Segundo o autarca, 2023 representa um marco para o Município de Castro Daire, no distrito de Viseu, já que foi o ano com a maior execução de sempre.

Execução “tanto em termos de receita arrecadada, como do valor de investimento municipal realizado em Castro Daire, valores esses ultrapassados em larga escala, atingindo cerca de 27,4 milhões de euros”.

“Além do maior investimento municipal de sempre registado, 2023 ficou marcado também pelo facto de o ano ter encerrado com tudo pago a fornecedores (faturas rececionadas e validadas)”, reforçou.

O nível de investimento alcançado, por parte da Câmara de Castro Daire, foi “o maior de sempre e só foi possível pela capacidade de obtenção de financiamentos externos que alavancaram o orçamento municipal”.

Segundo Paulo Almeida, “foram várias as candidaturas a fundos comunitários que foram aprovadas em diversas áreas referentes a projetos de elevada importância para o concelho” de Castro Daire.

“Este trabalho é feito de forma sustentada, atendendo às prioridades elencadas e sempre salvaguardando as boas práticas de gestão, por forma a assegurar uma posição económica e financeira equilibrada”.

Tudo isto “com a certeza de construção de um futuro melhor para as gerações vindouras, num caminho de desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida” no concelho.

“O ano de 2023 foi um ano muito exigente, com muitos desafios e dificuldades ultrapassadas, mas, graças a uma grande equipa municipal, foi possível atingir este desempenho”.