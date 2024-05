Assembleia Municipal de Tondela aprova contração de empréstimo superior a 8,4 ME

A Assembleia Municipal de Tondela aprovou a autorização da contração de um empréstimo bancário superior a 8,4 milhões de euros para execução de várias empreitadas, como obras em estradas e a requalificação das Termas de Sangemil.

Segundo a presidente da Câmara Municipal de Tondela, Carla Antunes Borges, este empréstimo bancário servirá para realizar obras consideradas prioritárias.

O empréstimo acautela, por exemplo, os protocolos assinados com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro no âmbito do novo quadro comunitário de apoio (PT2030) e outras linhas de financiamento para a construção de casas com custos acessíveis e para o programa 1º Direito.

“Esta é uma iniciativa para acompanhar o quadro comunitário. A nossa intenção é utilizar todos os mecanismos disponíveis para submeter candidaturas para financiar algumas obras”, justificou.

A autarca social-democrata garantiu que o processo será feito de forma responsável: “a nossa ideia é ir acautelando o empréstimo à medida que os financiamentos estiverem disponíveis”.

A pagar em 20 anos, o empréstimo estará dividido em cinco lotes. O primeiro (3,3 milhões de euros) irá destinar-se a financiar investimentos da rede viária do concelho, nomeadamente a requalificação, manutenção, alargamento e reparação de estradas nas 19 freguesias do concelho, obras na ponta da Tabuaça e a conclusão da estrada de ligação entre as avenidas Sá Carneiro e das Comunidades, em Tondela.

O segundo lote (2,1 milhões de euros) será usado nos trabalhos de requalificação e reabilitação do balneário Termal de Sangemil (Lajeosa do Dão) e o terceiro lote (1,8 milhões de euros) na ampliação da Zona Industrial do Lajedo (Santiago de Besteiros) e na aquisição de terrenos para a criação da nova Área de Acolhimento Empresarial no Borralhal, junto ao Planalto Beirão.

A compra de terrenos para a construção de parque habitacional municipal e a aquisição de edifícios para arrendamento serão feitas com a ajuda do quarto lote (594 mil euros).

Já o quinto lote (510 mil euros) servirá para financiar a compra de painéis solares para edifícios municipais, a aquisição de uma viatura ligeira adaptada para transporte de pessoas com mobilidade reduzida, a criação de um Parque de Matilhas e as obras de requalificação dos balneários na Escola Secundária de Tondela.