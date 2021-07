Chegou a 2a edição do FILARMONIAS, um ciclo de 3 dias de concertos a realizar nos três concelhos parceiros do projeto Lafões – Terras de Cultura. Estes concertos são realizados pelas bandas filarmónicas dos Municípios parceiros, Oliveira de Frades, São Pedro do Sul e Vouzela, promovendo a retoma da sua atividade. O 2o dia de concertos acontece no próximo domingo, dia 18 julho, às 18h00, no Largo da Feira, em Oliveira de Frades, com a Filarmónica Verdi Cambrense e a Banda de Música de Oliveira de Frades. A entrada é gratuita, mas mediante as normas da DGS torna-se obrigatório a reserva/ pré-inscrição do seu lugar, através do link: https://eventcontrol.pt/cmofrades Após o preenchimento do formulário, será gerado e enviado para o seu email um bilhete (sem qualquer custo) que deve ser apresentado à entrada do evento (em formato digital ou impresso). A reserva/pré-Inscrição, também, pode ser realizada na Biblioteca Municipal de Oliveira de Frades.