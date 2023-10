Zona ribeirinha do Bairro da Ponte em Lamego requalificada

A Câmara Municipal de Lamego, no norte do distrito de Viseu, inaugurou a requalificação da zona ribeirinha do “histórico Bairro da Ponte”, na cidade e um “renovado ponto de ligação” ao rio Balsemão.

“As obras tinham como objetivo dar maior atratividade turística e gerar novas dinâmicas nesta zona e prevê-se que, a partir da próxima primavera, esteja à disposição de todos que querem usufruir deste espaço nobre, com uma vista desafogada sobre o rio”, destaca, em comunicado hoje divulgado, o presidente Francisco Lopes.

O espaço, descreve no documento, conta com áreas de “lazer e refeição, nomeadamente um bar com esplanada, instalações sanitárias e balneários, uma zona de merendas, um parque infantil e um campo de jogos”.

“Com esta intervenção, concretizamos o sonho de muitos moradores do Bairro da Ponte e devolvemos aos lamecenses um espaço público melhorado e muito mais valorizado, que se encontrava ao abandono, e está agora perfeitamente integrado com a área envolvente”, afirma o autarca.

O investimento do Município de Lamego na requalificação da zona ribeirinha do Bairro da Ponte foi superior a 789 mil euros e contou com apoio de fundos comunitários, através do Programa de Valorização Económica dos Recursos Endógenos (PROVERE), financiado pelo programa NORTE 2020.