Hospital de Viseu com central de esterilização informatizada

A Unidade Local de Saúde Viseu Dão Lafões (ULSVDL) deu “um passo importante para otimizar os seus processos”, ao implementar uma solução de gestão e rastreabilidade do instrumental cirúrgico, anunciou hoje num comunicado aquela entidade.

“A Central de Esterilização conta agora com uma instalação informática que moderniza a forma como os dispositivos médicos são geridos e monitorizados ao longo do ciclo de esterilização que, antes era feito manualmente, com base em suporte de papel”, informou.

A inovação “não só otimiza a gestão de instrumentos cirúrgicos, mas também desmaterializa as listas de verificação e melhora a gestão dos serviços utilizadores, bem como a rastreabilidade dos processos de lavagem, inspeção, embalagem e esterilização”.