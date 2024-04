Centro histórico de Viseu sem carros ao fim de semana até setembro

O centro histórico de Viseu vai ficar sem carros às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e feriados, até ao dia 21 de setembro, anunciou hoje a Câmara.

Desta forma, o município “renova o convite a viseenses, visitantes e turistas para usufruírem do centro histórico em toda a sua plenitude e segurança, sem carros”.

Sob o mote “Centro histórico, verão sem carros”, o encerramento de trânsito no centro histórico acontecerá às sextas-feiras e vésperas de feriados entre as 19:00 e as 02:00, aos sábados entre as 16:00 e as 02:00 e aos domingos e feriados entre as 15:00 e as 00:00.

Segundo a Câmara de Viseu, esta interdição contempla os principais acessos à zona antiga, nomeadamente no início da Rua dos Combatentes da Grande Guerra e no entroncamento da Travessa da Misericórdia com o Adro da Sé, mantendo-se a circulação pela Calçada da Vigia.

A autarquia explicou que, nos dias em que existam espetáculos ou concertos no Adro da Sé, o corte será realizado no início da Travessa da Misericórdia.

Será autorizado o acesso a moradores da zona histórica, pessoas com mobilidade reduzida ou condicionada e clientes das unidades hoteleiras, excecionalmente, pela Porta do Soar, em sentido inverso, sendo a saída realizada pela Rua Chão do Mestre, Rua Augusta Cruz, Praça D. Duarte e, consequentemente, Rua Augusto Hilário ou Rua D. Duarte.

A Câmara de Viseu referiu ainda que nos horários de culto e cerimónias religiosas, a ter lugar na Sé de Viseu ou na Igreja da Misericórdia, o acesso ao Adro da Sé será permitido, excecionalmente, pela Travessa da Misericórdia.