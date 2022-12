XIII Encontro Cantar as Janeiras em Oliveira de Frades

O Município promove no próximo dia 8 de janeiro a XIII edição do Encontro “Cantar as Janeiras”, pelas 16h00, na Igreja do Divino Espírito Santo, em Arca (União das Freguesias de Arca e Varzielas).

Este evento contará com diversas atuações:

_Grupo Coral da Igreja do Espírito Santo de Arca

_Comunidade de Covelo de Arca

_Fraditoadas

_Grupo da Associação Cultural e Recreativa dos Jovens de Vilarinho

_Grupo de Cantares, Cavaquinhos & Violas de Pinheiro

_Tocata do Rancho Folclórico de São João da Serra

_Grupo Pedra do Ar

_Cant’a3Vozes (ACROF)

_Grupo “Vozes D’Aldeia”

