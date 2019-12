XII ENCONTRO CANTAR AS JANEIRAS REALIZA-SE EM RIBEIRADIO

O Município, em parceria com a Junta de Freguesia de Ribeiradio, a Comissão de

Festas de Nossa Sr.ª Dolorosa e a Paróquia de Ribeiradio irá promover no próximo dia 4

de janeiro a XII edição do Encontro “Cantar as Janeiras” pelas 20h30, na Capela de

Nossa Sr.ª Dolorosa, em Ribeiradio.

Este evento contará com diversas atuações:

– Banda Marcial Ribeiradiense

– Grupo FicAtivo

– Grupo da Associação Cultural e Recreativa dos Jovens de Vilarinho

– Grupo de Cantares, Cavaquinhos & Violas de Pinheiro de Lafões

– Grupo da Associação Pedra do Ar

– Grupo Vozes D’Aldeia

– Grupo Coral Vozes de Lafões

Apareça!