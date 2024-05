Portugal a Dançar em Tondela com recorde de inscritos

A cidade de Tondela acolhe, no Parque Urbano, entre sexta-feira e domingo, o Portugal a Dançar, que terá a concorrer 230 bailarinos de vários concelhos das zonas Centro e Norte do país.

Segundo a Câmara de Tondela, esta será “a edição mais participada de sempre do Portugal a Dançar” neste concelho do distrito de Viseu. “Tondela recebe esta prova nacional pelo quarto ano consecutivo”, referiu a autarquia, referindo que os finalistas escolhidos no domingo participarão em dezembro na grande final do Portugal a Dançar.

Organizada com o objetivo de permitir que todos tenham acesso à dança, esta prova “é aberta a quem tem talento para dançar, independentemente da sua idade, estilo de dança, podendo os interessados participar a solo ou de forma coletiva”, acrescentou.