Vouzela – Detido por incêndio florestal

O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Vouzela, ontem, dia 6 de agosto, deteve um homem de 40 anos, pela prática do crime de incêndio florestal, no concelho de Vouzela.

Após o alerta de um incêndio, os militares da Guarda deslocaram-se para o local, onde foi possível intercetar o suspeito. O homem encontrava-se junto ao local de ignição e tinha na sua posse um isqueiro, que terá utilizado para dar inicio às chamas. O fogo acabou por consumir uma área de 100 m2 de mato.

O detido é reincidente, tendo já cumprido pena de prisão de dois anos e meio pela prática do mesmo crime.

Os factos foram participados ao Ministério Público de São Pedro do Sul.