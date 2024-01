Viseu mantém desconto de 50% nos transportes públicos para seniores

A Câmara Municipal de Viseu anunciou que este ano os seniores do concelho continuam com o benefício de 50% de desconto nos passes para o transporte público.

“Os seniores que residem no concelho de Viseu continuam a usufruir, ao longo deste ano, dos descontos especiais nos passes das carreiras de transporte público. A medida foi aprovada em reunião do executivo municipal”, informou a autarquia.

Segundo um comunicado de imprensa, “de fora destes descontos no passe estão os utilizadores das linhas 22 e 23 de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita da rede MUV [Mobilidade Urbana de Viseu]”.

“Estes descontos não se aplicam também aos seniores que fazem parte do programa municipal Atividade Sénior, uma vez que já beneficiam de um desconto de 50%, não sendo os valores cumulativos, por uma questão de equidade”, justificou.

Assim, esclareceu o executivo municipal, liderado por o social-democrata Fernando Ruas, na aquisição dos passes “os seniores passam a beneficiar de uma redução de 50% no valor” do documento.

“Consiste no montante do desconto aplicado sobre as tarifas de cada operadora após o desconto PART (Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes) e o valor comparticipado pelo Município. A despesa restante é assegurada pelo sénior”, referiu.

O Município de Viseu informou ainda que para requerer o passe sénior, “cada cidadão deve dirigir-se aos serviços administrativos das respetivas operadoras, situados na COMV (Central de Transportes)”.

Na sua posse devem ter “uma fotografia, um documento de identificação (Cartão de Cidadão) e uma declaração da sua Junta de Freguesia, que ateste a sua idade e residência, a qual deve ser atual, ou seja, não serve uma declaração anterior”.

“Esta requisição terá de ser feita pelo próprio, sendo que o processo exige ainda duas deslocações – uma para solicitar o passe e outra para o levantar, uma vez que o mesmo não é emitido na hora”, informou o município.