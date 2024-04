Município de Nelas faz investimento em equipamento para Salas Multissensoriais dos Agrupamentos de Escolas do Concelho

Visando a crescente melhoria da qualidade de ensino dos nossos alunos e o aumento da inclusão social de alunos com necessidades educativas especiais

Instalada há cerca de 6 meses, a Sala Snoezelen do Centro Escolar de Nelas tem proporcionado, de forma permanente, uma intervenção multissensorial única, completa e significativa a crianças com Necessidades Educativas Especiais [NEE], enquanto que em Canas de Senhorim, a Sala de Apoio ao Ensino Estruturado, já existente, foi agora reforçada na aquisição de novos equipamentos. Estas duas valências têm como objetivo facilitar os processos de aprendizagem e de autonomia de alunos com Perturbações do Espetro do Autismo [PEA]. Duas medidas importantes que decorrem no âmbito do projeto Promoção do Sucesso Educativo em Viseu Dão Lafões, resultante de Candidatura aprovada pelo Programa Operacional Centro 2020/Prioridade 10.1.

A Sala Snoezelen no Centro Escolar de Nelas, reflete um investimento por parte da Autarquia de Nelas para dar resposta a alunos com NEE, equipamento que acolhe atualmente cerca de uma dezena de utilizadores em sessões dinamizadas por professores e técnicos especializados. Com o objetivo de promover a estimulação sensorial e diminuir os níveis de ansiedade e de tensão, esta sala multissensorial está apetrechada com diversos equipamentos, desde um colchão de água, uma coluna de água com bolinhas, uma coluna de água “Oceanário”, um projetor efeito “Céu Estrelado”, uma piscina de bolas, equipamentos de fisioterapia e relaxamento, bolas sensoriais e sacos de ritmo, de forma a estimular os sentidos, como o toque, a visão e a audição, bem como fomentar a autonomia, reduzir a inibição e melhorar a autoestima. Desde o início do seu funcionamento, esta Sala tem-se apresentado como uma mais valia no apoio terapêutico e psicopedagógico das crianças do Concelho com necessidades especiais, contribuindo positivamente para o seu bem-estar e no aumento da qualidade de ensino.

A Autarquia procedeu também a uma melhoria no que toca à resposta educativa do Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim, mais concretamente na EB 2,3/S Eng. Dionísio Cunha, com o reforço de equipamentos para a Sala de Apoio ao Ensino Estruturado [SAEE], num valor total de cerca de 5.000.00€. Este espaço de ensino inclusivo que acolhe cerca de dez alunos com PEA, reúne um conjunto de recursos humanos e materiais importantes para proporcionar a estas crianças um ambiente, seguro, bem estruturado e organizado, características essenciais para lhes incutir autonomia e desenvolver a sua aprendizagem.

Ainda no âmbito do projeto de Promoção do Sucesso Educativo, o Município constituiu uma Equipa Multidisciplinar com técnicos especializados que se encontram a trabalhar em diversas áreas nos Agrupamentos de Escolas de Nelas e de Canas de Senhorim, e a quem cabe desenvolver ações de apoio psicopedagógico que permitam a deteção precoce de fatores de risco educativo, bem como a criação de respostas preventivas adequadas e diferenciadas. Composta por Mediadores Sociais, Sociólogos, Psicólogos Clínicos e Terapeutas da Fala, esta equipa tem trabalhado, com muito sucesso junto dos alunos dos dois Agrupamentos do Concelho, tendo atuado prontamente em situações de risco de abandono e de insucesso escolar, e implementado estratégias de combate a fragilidades emocionais, cognitivas, bem como promover a mediação familiar e a integração social. Mais um conjunto de medidas inclusivas preconizadas pelo Município de Nelas, uma aposta do Executivo Municipal na constante melhoria dos serviços educativos e qualidade do ensino no Concelho e que vai ao encontro das necessidades dos alunos, pais e encarregados de educação.