VISEU COMPR’AQUI e CTT garantem entrega gratuita para todo o país

Campanha promocional decorre até 15 de fevereiro. Atualmente são 39 as lojas de Viseu “online” e disponíveis na APP “CTT – Comércio Local”

Neste novo confinamento, é possível comprar no comércio local de Viseu a partir de casa, com entregas gratuitas em todo o país. Até 15 de fevereiro, o projeto VISEU COMPR’AQUI e os CTT oferecem a taxa de entrega das encomendas realizadas através da APP “CTT – Comércio Local”, nas 39 lojas viseenses já aderentes.

A taxa de entrega gratuita é válida para todo o país, o que significa que é possível comprar produtos viseenses a partir do Norte, Centro e Sul de Portugal, no conforto e segurança de casa e sem outros custos associados.

O processo de compra é simples: o cliente apenas tem de descarregar a APP “CTT – Comércio Local” (disponível na Play Store ou na Apple Store), navegar pelas 39 lojas disponíveis online, escolher e encomendar os seus produtos de eleição. Toda a parte associada ao pagamento e entrega ao domicílio é assegurada pelos CTT, com comodidade e segurança.

O VISEU COMPR’AQUI conta atualmente com 39 lojas online aderentes. Do artesanato às frutas e carnes, dos vinhos e licores à doçaria, do azeite a outros produtos endógenos, do vestuário à sapataria, dos produtos para casa e jardim aos de limpeza automóvel, a oferta é diversificada nesta plataforma digital dedicada ao comércio local e à sua digitalização.

Este projeto constitui uma medida de resposta aos efeitos da crise económica junto deste setor, provocada pela pandemia COVID-19. Neste contexto, o Município assumiu o compromisso de garantir a gratuitidade do primeiro ano a todos os aderentes.

Os interessados em aderir ao projeto e lançar a sua loja online poderão fazê-lo em www.viseucompraqui.pt, o site online onde poderá aceder ao formulário e condições de adesão, mas também a contactos úteis de entidades e serviços que prestam apoio nesta inscrição/gestão.