Vinhos do Dão alertam que temperaturas elevadas podem ser “problema grave” para as uvas

O presidente da Comissão Vitivinícola Regional (CVR) do Dão, Arlindo Cunha, disse hoje à agência Lusa que as temperaturas elevadas que estão previstas a partir de hoje podem ser um “problema grave” para as uvas.

“As previsões apontam para que, a partir de hoje, e durante três a quatro dias, as temperaturas possam andar entre os 39 e os 45 graus. Isso é brutal”, alertou Arlindo Cunha.

De acordo com este responsável, estes valores são “muito stressantes para as plantas”.

“Os produtores que já fizeram a desfolha, por exemplo, podem ter problemas graves com isso. Estamos todos muito, mas mesmo muito preocupados. Vamos ver o que vai acontecer”, reagiu.

Arlindo Cunha admitiu à agência Lusa que, atualmente, e “em geral, as vinhas estão muito boas, com uma carga que não é excessiva, é equilibrada”.

Mas o facto de “as vinhas estarem agora excelentes, não quer dizer que a época esteja a salvo”.

Este responsável alertou para as “várias as ameaças” que as vinhas vão enfrentar até à altura das vindimas, a “começar já este fim de semana com um escaldão pela frente”.

E também a “seca que se faz sentir, porque o que tem chovido não é nada”.

Arlindo Cunha reconheceu que, “de há uns anos para cá, não tem havido um único ano normal”.

“Se não é um problema grave, é outro, mas tem havido sempre alguma coisa que deixa os produtores em alerta”.