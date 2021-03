Via Crucis em Fráguas requalificada

Na carismática aldeia de Fráguas do concelho de Vila Nova de Paiva, é agora possível contemplar e percorrer a requalificada Via Crucis.

A Via Crucis – Via Sacra com as suas 14 estações, identificadas e requalificadas em 2020, encontram-se distribuídas pelas ruas da povoação e remetem para o percurso de Jesus a carregar a Cruz, desde o Pretório de Pilatos até ao Monte Calvário, onde foi crucificado.

Esta devoção foi implementada pelos Cruzados (séc. XI – XIII ) e pelos Franciscanos para os fiéis que, não podendo deslocar-se à Via Dolorosa, em Jerusalém, o pudessem celebrar nas suas Comunidades Paroquiais. Para melhor reflexão escreveram orações, compuseram cânticos, construíram pequenos oratórios, esculturas, pinturas, etc.

As estações da Via Sacra, em Fráguas, partem da Igreja, percorrem as antigas ruas da povoação e terminam no antigo Monte do Calvário.

O Povo Cristão costuma percorrer, com meditações ou com cânticos, como acontece em Fráguas, as 14 Estações da Via Sacra durante os dias da Quaresma.

A Via Crucis, em Fráguas, está disponível todo o ano à espera da sua visita.