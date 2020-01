Turismo Centro de Portugal finalista em prémios internacionais de marketing turístico

O Turismo Centro de Portugal (TCP) é um dos finalistas dos “The Travel Marketing Awards”, prémios atribuídos em Inglaterra às marcas e organizações ligadas ao turismo que mais se destacam em várias categorias. O TCP integra a lista final na categoria “Destination Brand of the Decade” (“Marca Destino da Década”).

Os “The Travel Marketing Awards” definem o padrão de excelência para o marketing no setor do turismo. Instituídos em 2009, são reconhecidos como os galardões de marketing mais desejados em viagens e turismo. A cerimónia de entrega dos prémios 2020, em que serão anunciados os vencedores, acontecerá no hotel London Hilton em Park Lane, no dia 9 de março.

Cada candidatura foi avaliada por um painel de especialistas, que escolheu a lista restrita de finalistas. A categoria “Destination Brand of the Decade”, na qual o Turismo Centro de Portugal é finalista, é uma categoria especial, que acontece apenas este ano e que, segundo a organização, distingue um destino que tenha deixado uma marca indelével entre 2010 e 2019. Foram considerados destinos que tenham assistido a um crescimento notório na sua reputação, desenvolvido novos mercados, lidado com novos desafios turísticos ou aumentado significativamente o número de visitantes – fatores em que o Turismo Centro de Portugal se afirmou nos últimos dez anos.

Na sua candidatura, o TCP realçou o notável crescimento registado entre 2010 e 2019, tanto a nível das dormidas e número de visitantes, como das receitas da atividade turística – um crescimento que aconteceu a um ritmo superior à média nacional. Destacou também o grande aumento na capacidade hoteleira da região. Por outro lado, a candidatura refletiu igualmente a estratégia de marketing delineada pela Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, nomeadamente o rebranding da região turística. Estratégia essa que resultou na conquista de muitos e importantes prémios, nacionais e internacionais.

O Turismo Centro de Portugal está nomeado ao lado de marcas e organizações tão relevantes como British Airways, Catalan Tourist Board, Easyjet, Hampton by Hilton, Hotels.com, Visit Oslo, Japan National Tourism Organization, Lastminute.com, Princess Cruises ou Tourism New Zealand, entre outras.

Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal, evidencia a importância dos “The Travel Marketing Awards”: “Estes prémios são dos mais importantes que existem a nível do marketing turístico. É uma honra e um privilégio para o Turismo Centro de Portugal integrar a lista restrita dos finalistas. É um sinal claro de que a estratégia desenvolvida na última década, com os resultados que todos conhecemos, é reconhecida também a nível internacional”.

Keith Cartwright, presidente do CIM Travel Group, entidade organizadora dos prémios, elogia o elevado número de participações que a competição recebeu este ano: “Houve um número tão grande de inscrições, e com uma qualidade tão alta, que os juízes tiveram um trabalho reforçado para escolher a lista de finalistas. Estamos muito orgulhosos do valor que o setor reconhece aos The Travel Marketing Awards. Parabéns a todos os finalistas”.