TORRE DE MONCORVO: Câmara distribui máscaras à população na segunda-feira

O município de Torre de Moncorvo vai distribuir, na segunda-feira, 7.400 máscaras respiratórias pela população do concelho, informou hoje a autarquia.

As máscaras serão entregues nas juntas de freguesia, a quem cabe distribuí-las pelos munícipes.

As máscaras são de tecido, 100% ‘polyester’, e reutilizáveis.

O município distribuiu algumas recomendações a ter na colocação e na lavagem das máscaras.

As máscaras foram confecionadas por 42 voluntárias que se juntaram à iniciativa lançada pela autarquia local e pela Santa Casa da Misericórdia local para a elaboração deste tipo de material de proteção.

Numa primeira fase, foram distribuídas máscaras a Instituições Particulares de Solidariedade Social do concelho, aos Bombeiros Voluntários locais e ao destacamento da Guarda Nacional Republicana (GNR) local.