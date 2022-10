TONDELA: Inauguradas obras de requalificação do parque de estacionamento e multiúsos em Castelões

As obras de requalificação do parque de estacionamento e do edifício multiúsos de Castelões, no concelho de Tondela, distrito de Viseu, foram inauguradas após um investimento municipal de 155 mil euros, anunciou a autarquia.

A presidente da Câmara de Tondela, Carla Antunes Borges, sublinhou a importância destas obras para a comunidade local e a boa vontade de todas as entidades envolvidas no processo.

“Estes espaços ficarão abertos à comunidade, para usufruto de toda a população, satisfazendo as necessidades da freguesia”, referiu.

