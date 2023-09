Tondela elimina Vitória em Guimarães e está na fase de grupos da Taça da Liga

O Tondela apurou-se para a fase de grupos da Taça da Liga de futebol, ao vencer no terreno do Vitória de Guimarães por 1-0, com golo de Daniel dos Anjos, num jogo em atraso da segunda fase.

A equipa beirã, 16.ª classificada da II Liga portuguesa de futebol, tornou-se a 12.ª e última equipa a assegurar a presença na fase de grupos após o tento decisivo do avançado brasileiro, apontado aos 55 minutos, na cobrança de um livre direto.

A formação anfitriã, quinta posicionada na I Liga portuguesa de futebol, instalou-se no meio-campo adversário desde o primeiro minuto, mas sem imaginação e velocidade para abalar a organização defensiva beirã e para ameaçar a baliza à guarda de Ricardo, tendo rematado pela primeira vez aos 19 minutos, por cima, num pontapé de Dani Silva.

Preparada para se esticar no terreno assim que recuperava a bola, a formação ‘auriverde’ incomodou a defesa vitoriana em saídas rápidas pelas alas ou em bolas longas para o avançado Daniel dos Anjos e provocou ‘calafrios’ junto à baliza vitoriana num lance de Abdoulaye Ba, aos 29 minutos, e noutro de Costinha, ‘resolvido’ por Bruno Varela, aos 36.

A equipa minhota só voltou a incomodar a baliza do Tondela em dois lances gizados por André Silva e concluídos por Alisson Safira, a rasar ligeiramente os ferros, aos minutos 33 e 45, e apareceu mais intensa na segunda parte, com as entradas de Nuno Santos e de Bruno Gaspar para os lugares de Safira e de Miguel Maga.

A área beirã foi palco de algumas situações de confusão, antes de a equipa treinada por Tozé Marreco responder com eficácia, num livre direto em posição frontal à baliza: Daniel dos Anjos cobrou o livre e a bola tabelou na barreira, entrando junto ao poste esquerdo à guarda de Bruno Varela.

O Tondela fechou-se no seu meio-campo após o golo e conteve a reação do Vitória de Guimarães, quase sempre sem criatividade para criar roturas que lhe valessem ocasiões para empatar, à exceção de um par de remates de André Silva e de uma série de bolas lançadas para a área, quase sempre anuladas pela concentrada dupla de centrais beirã.

Depois de eliminada da Liga Conferência Europa, na segunda pré-eliminatória da competição, frente aos eslovenos do Celje, no final de julho, a equipa do primeiro escalão ficou de fora de outra competição, restando-lhe o campeonato e a Taça de Portugal.

O Tondela somou o primeiro triunfo oficial da época, depois de duas derrotas e dois empates na II Liga, e de ter chegado a esta fase na Taça da Liga ao eliminar o Santa Clara nas grandes penalidades.

Jogo disputado no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

Vitória de Guimarães – Tondela, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Daniel dos Anjos, 55 minutos.

Equipas:

– Vitória de Guimarães: Bruno Varela, Jorge Fernandes, Manu Silva, Tomás Ribeiro (Nélson da Luz, 65), Miguel Maga (Bruno Gaspar, 46), André André (Zé Carlos, 71), Tiago Silva, Dani Silva, Jota Silva (Adrián Butzke, 79), André Silva e Alisson Safira (Nuno Santos, 46).

(Suplentes: Charles, Bruno Gaspar, Dénis Duarte, Tounkara, Tomás Händel, Zé Carlos, Nuno Santos, Nélson da Luz e Adrián Butzke).

Treinador: Paulo Turra.

– Tondela: Ricardo, Bebeto, Abdoulaye Ba, Luís Rocha, Ricardo Alves, Hélder Tavares (Lucas Mezenga, 85), Ceitil, Cícero (Jota, 85), Rui Gomes, Costinha (Luan Farias, 67) e Daniel dos Anjos (Gustavo França, 78).

(Suplentes: Léo, Tiago Almeida, Jota, Lucas Barros, Lucas Mezenga, Xavier, Luan Farias, Roberto e Gustavo França).

Treinador: Tozé Marreco.

Árbitro: Manuel Oliveira (AF Porto).

Ação Disciplinar: Cartão amarelo para Bebeto (16), Luís Rocha (22), Jorge Fernandes (28), Alisson Safira (30), Daniel dos Anjos (50), André André (59), Ricardo (60) e Rui Gomes (67).

Assistência: 10.115 espetadores.