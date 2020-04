Tondela disponibiliza 250 camas para alojamento temporário

O município de Tondela tem disponíveis cerca de 250 camas em unidades hoteleiras para eventuais necessidades de alojamento temporário face à pandemia da covid-19, foi ontem anunciado.

A autarquia do distrito de Viseu salienta, em comunicado, que, nos últimos dias, foram vistoriados um conjunto de equipamentos do concelho para “verificar se apresentavam as condições necessárias para poderem vir a ser utilizados por utentes de lares, residências de idosos e IPSS, como forma de prevenir eventuais casos de evacuação em situação de emergência”.

“O Hotel do Caramulo é aquele que disponibiliza o maior número de camas, seguindo-se o Hotel Severino José, localizado na cidade de Tondela, e o Albergue de S. Tiago (em Santiago de Besteiros)”, adianta a nota.

Em caso de necessidade, acrescenta, além das cerca de 250 camas que já estão disponíveis, “poderão ser colocadas camas na Escola Básica 1,2 e 3 do Caramulo, bem como no Centro Social e Paroquial de Tondela”.

O município refere ainda que tem como opções para a instalação de camas o Centro de Dia do Centro Paroquial de S. Salvador de Tonda e o salão do Centro de Dia do Centro Paroquial de Santiago de Besteiros.

Segundo a autarquia, o Pavilhão Desportivo Municipal está identificado para servir de retaguarda ao Hospital, caso venha a ser necessário, ou para acolhimento de eventual unidade de socorro.