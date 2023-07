“Tondela Brancos Dão” arranca na sexta-feira com recorde de 24 produtores

Vinte e quatro vitivinicultores marcam presença na 8.ª edição de “Tondela Brancos Dão”, número mais elevado de sempre no evento que durante três dias volta a promover vinhos brancos no Parque Urbano de Tondela, no distrito de Viseu.

Segundo a Câmara de Tondela, é um recorde de participação de produtores no evento, numa edição que será também marcada pela presença, pela primeira vez, de dois enólogos internacionais, o luso-francês Phillippe Nunes e Anca Poiana Martins, natural da Roménia.

Com o português José Teixeira, serão esses os especialistas que assumirão as tradicionais provas comentadas e cegas no evento vínico.

“Vamos ter um fim de semana em grande, onde os vinhos brancos do Dão vão ser engrandecidos. O que pretendemos é celebrar os vinhos brancos. Vamos ter mais expositores participantes e nomes internacionais”, antecipou a presidente da Câmara de Tondela, Carla Antunes Borges, citada em comunicado do município.

Criado para divulgar os vinhos de Tondela, que se destacam pelas características do ‘terroir’ de Terras de Besteiros, “Tondela Brancos Dão” abre-se também a outras regiões demarcadas do país.

Metade dos 24 produtores presentes é da Região Demarcada do Dão – e, desses, sete são de Tondela -, sendo que, além dos brancos, é permitida a participação de vitivinicultores que engarrafem vinhos verdes e espumantes brancos.

Novidades no “Tondela Brancos Dão” deste ano é o acolhimento da entrega de prémios do concurso “Os melhores vinhos do Dão”, organizada pela Comissão Vitivinícola Regional do Dão, e a realização de um ‘workshop’ de cozinha infantil.

Orientada pela nutricionista do município, essa oficina vai ensinar a confecionar bolachas saudáveis” para “afirmar o ‘Brancos’ como um evento para toda a família”.

O programa decorre de sexta-feira a domingo e compreende ainda ‘showcookings’ dedicados a chocolates, queijos e enchidos, harmonização de vinhos, concertos, DJ, animação infantil, restauração, ‘street food’ e um passeio de BTT cujo percurso cruza cinco propriedades vínicas do concelho de Tondela, com direito a provas para os participantes.