Técnica inovadora desenvolvida em Coimbra permite produzir circuitos elásticos e têxteis eletrónicos em larga escala e a baixo custo

Uma equipa de investigadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da

Universidade de Coimbra (FCTUC) desenvolveu uma nova técnica de produção de

circuitos elásticos, o que permite imprimir adesivos eletrónicos para monitorizar a

saúde de doentes, criar pele artificial ou desenvolver dispositivos vestíveis que

registam a performance de atletas, em larga escala e a baixo custo.

Esta técnica, que acaba de ser publicada na prestigiada revista científica Nature

Communications, foi desenvolvida no âmbito do projeto de investigação WoW do

Programa Carnegie Mellon Portugal (CMU Portugal), uma parceria internacional da

Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) com a Carnegie Mellon University nos

Estados Unidos.

Na última década, um dos maiores desafios no campo da eletrónica flexível tem sido

conseguir produzir circuitos flexíveis de forma eficiente e económica. Com vasta

experiência no desenvolvimento destes circuitos, a equipa de investigação do

Instituto de Sistemas e Robótica (ISR) da Universidade de Coimbra, liderada por

Mahmoud Tavakoli, desenvolveu uma técnica que apresenta uma alternativa para a

integração de microchips, que se encontram em estado sólido, em materiais flexíveis

e circuitos à base de polímeros elásticos.

De acordo com Mahmoud Tavakoli, «esta solução de auto-soldagem que

encontrámos é um passo gigante para produzirmos estes circuitos a baixo

custo e avançarmos para a sua comercialização. Graças a esta descoberta

poderemos incorporar de forma eficiente microchips em circuitos flexíveis e

utilizá-los na produção de vários tipos de circuitos elásticos ultrafinos, ou

têxteis eletrónicos. O problema que resolvemos é central para a produção em

larga escala e a comercialização de várias tipologias de produtos. É uma nova

alternativa à soldagem tradicional de microchips e pode criar uma revolução

na montagem de circuitos impressos».

O investigador acrescenta ainda que «graças a esta descoberta muitas

utilizações sugeridas por diferentes grupos de investigação que usam

circuitos flexíveis podem dar o salto para fora do laboratório e começar a

apostar na sua comercialização. Isto inclui, por exemplo, a aplicação em

sensores de biomonitorização e adesivos com diferentes aplicações médicas,

capazes de registar dados de saúde de doentes como atividade muscular,

respiração, temperatura corporal, batimentos cardíacos, atividade cerebral, ou

até emoções».

A indústria têxtil é outro dos setores que pode beneficiar com esta descoberta ao

integrá-la na próxima geração de roupas inteligentes, quer seja para monitorizar o

desempenho de atletas, mapear os movimentos de uma atriz, ou até revolucionar a

próxima geração de moda moderna, em que o tecido poderá ser usado como uma

ferramenta de comunicação.

A tecnologia apresentada já se encontra patenteada pela Universidade de Coimbra e

a Carnegie Mellon University. Atualmente, a equipa procura, com o apoio do

Gabinete de Transferência de Tecnologia da Universidade de Coimbra, UC

Business, encontrar parceiros empresariais que apoiem a comercialização desta

solução em diferentes áreas de atividade.

Esta investigação está a ser parcialmente financiada pelo projeto WoW do Programa

Carnegie Mellon Portugal (CMU Portugal), num consórcio liderado pela empresa

GLINTT em colaboração com o ISR da Universidade de Coimbra, o Centro

Hospitalar e Universitário de Coimbra e o Departamento de Engenharia Mecânica da

Carnegie Mellon University.

O artigo científico está disponível: aqui.

Mais sobre o projeto WoW – O projeto WoW é um dos 12 projetos de Larga Escala que

estão a ser desenvolvidos no âmbito do Programa CMU Portugal. A empresa promotora é a

GLINTT em colaboração com o ISR da Universidade de Coimbra, o Centro Hospitalar e

Universitário de Coimbra e o Departamento de Engenharia Mecânica na CMU. A

investigação desenvolvida propõe a criação de adesivos eletrónicos impressos com

sensores de biomonitorização, simples e de baixo custo. Estes dispositivos serão aplicados

nos doentes, permitindo a recolha e tratamento de dados fisiológicos e comportamentais dos

mesmos, incluindo atividade cardíaca e muscular, frequência respiratória, temperatura

corporal, oxigénio no sangue, entre outros. O projeto pretende ir mais longe com a

adaptação destes dispositivos à cama dos doentes, que estarão equipadas com uma

unidade IoT e em que o adesivo permitirá não só uma recolha dos dados como também

uma transmissão de energia para os próprios adesivos. Os avanços deste projeto terão um

importante impacto em todos os intervenientes do sistema de saúde: para os pacientes será

uma garantia de conforto, uma vez que os libertará do Hospital, podendo ficar em casa.

Para o Sistema de Saúde esta solução terá influência na redução dos custos relacionados

com tratamentos e hospitalizações, além de permitir uma recolha centralizada de dados.

Sobre o Programa Carnegie Mellon Portugal (CMU Portugal) – A missão do

Programa CMU Portugal é colocar o país na vanguarda da inovação em áreas focadas de

tecnologias de informação e comunicação, através da investigação de ponta, da excelência

na formação pós-graduada e de uma ligação muito próxima com a indústria portuguesa. O

Programa, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, resulta de uma

colaboração entre o governo português e a universidade norte-americana de Carnegie

Mellon na área das Tecnologias de Informação e Comunicação, iniciada em outubro de

2006 e já renovada até 2030. Esta parceria internacional envolve, para além da

Universidade Carnegie Mellon, 15 universidades portuguesas, e +150 empresas parceiras.

O Programa apoiou até hoje mais de 74 projetos colaborativos de investigação, sendo que

12 foram lançados em 2020 no Concurso mais ambicioso do Programa até à data. Estes

projetos já impulsionaram a criação de 12 startups, que atraíram mais de 200 milhões de

dólares de investimento de capital de risco, na sua maioria internacional e criaram +1000

postos de trabalho.

Sobre o Instituto de Sistemas e Robótica de Universidade de Coimbra (ISR) – O ISR

promove I&D multidisciplinar nas áreas de robótica móvel autónoma, sistemas inteligentes

de transporte, robótica de busca e salvamento, manipulação robótica, visão computacional,

robótica médica, nas tecnologias de apoio, na Engenharia Biomédica, nas tecnologias de

automação industriais avançadas e nos sistemas inteligentes de energia. O ISR dá especial

atenção à investigação científica internacional e à colaboração com centros de investigação

de excelência. Mais informação: aqui.