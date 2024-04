Ação de Sensibilização “Vespa Velutina, Vespa Asiática” em Nelas contou com a presença de cerca de 20 Apicultores do Concelho, a quem foi entregue armadilhas para prevenir a proliferação desta espécie. Mais uma iniciativa importante por parte do Município de Nelas na mitigação desta espécie invasora e do seu impacto na produção apícola concelhia

De modo a promover o combate à Vespa Asiática, o Município de Nelas promoveu, no passado dia 15 de abril 2024, uma sessão de esclarecimento dirigida a todos os Apicultores do Concelho sobre os cuidados a ter no combate à Vespa Velutina. Presente na Sessão esteve o Vereador da Agricultura, Rui Pedro Marques, o Presidente da AMCP – Associação de Modelismo do Centro de

Portugal, Carlos Filipe, e técnicos da autarquia, que partilharam com os presentes o conjunto de medidas que têm vindo a ser adotadas na mitigação da Vespa Asiática, apresentando também diversas estratégias de combate que se revestem de particular relevância para os Apicultores. Durante a sessão, foram abordadas outras questões pertinentes, tais como a forma de reconhecer e diferenciar a Vespa Asiática de outras espécies de insetos, identificação dos seus ninhos e sua remoção por meio de procedimentos adequados, e métodos corretos para limitar a sua dispersão e novas invasões. O Município também procedeu à entrega de armadilhas e atrativo para captura de fundadoras de Vespa Velutina a todos os apicultores presentes, seguindo-se a apresentação de um conjunto de recomendações para o seu uso correto e eficaz. Neste sentido, e ciente da importância da apicultura na região, bem como da necessidade de implementar medidas eficazes para o controlo e minimização dos efeitos nefastos na saúde e na biodiversidade de insetos polinizadores, o Município de Nelas, que no ano de 2023 registou a eliminação de 244 ninhos, tem vindo a multiplicar os seus esforços na resolução desta questão com a implementação de diversas estratégias, nomeadamente com a aquisição de um Sistema de Ar Comprimido para eliminar os ninhos de Vespa Velutina, e com a assinatura e cumprimento do Protocolo estabelecido com as Associações de Bombeiros Voluntários de Nelas e de Canas de Senhorim, no sentido de reforçar a capacidade do Serviço Municipal de Proteção Civil na deteção e exterminação céleres dos ninhos, salvaguardado assim toda a população.

De realçar a importância destas iniciativas na prevenção, vigilância e controlo da Vespa Velutina em todo o Concelho de Nelas com vista a garantir a segurança da população, proteger o efetivo apícola e minimizar os impactos no sector agrícola e cultivo de produtos endógenos.

Em caso de avistamento de ninhos, pode contactar os Serviços Municipais da Proteção Civil através de 232 941 300 ou 232 941 308, a Linha SOS Ambiente e Território através de 808 200 520, ou reportar a situação na plataforma online “STOPVespa” em http://stopvespa.icnf.pt/