CIM Viseu Dão Lafões aprova contas de 2023 com saldo superior a 2,3 ME

A Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões aprovou, por unanimidade, as contas de 2023, com um saldo de gerência superior a 2,3 milhões de euros (ME).

As contas de 2023, aprovadas por unanimidade, com 39 votos, foram apresentadas na assembleia intermunicipal, hoje em Castro Daire, pelo secretário executivo da CIM Viseu Dão Lafões, Nuno Martinho, que destacou ter sido um ano de fim de quadro comunitário.

“O ano de 2023 foi muito exigente, tendo em conta o final do quadro comunitário, o que exigiu à CIM, até 31 de dezembro de 2023, muitas vezes, uma assunção de grande parte dessa despesa, o pagamento de toda a despesa dos projetos, um conjunto de recursos financeiros que a CIM já só veio a receber no ano de 2024, muito por força do encerramento do PT2020”, sublinhou.

Nuno Martinho destacou também que a receita cobrada em 2023 pela CIM Viseu Dão Lafões “ascendeu os 15 ME, sendo a sua maioria respeitante a receitas correntes, com uma taxa de execução de mais de 93%”.

A prestação de contas de 2023, continuou, “dita também um grande grau, quer da execução orçamental, quer do lado da despesa corrente, quer do lado da despesa de capital, quer em termos de receita cobrada”.

Nuno Martinho enalteceu ainda que em 2023, as contas “atingiram números que rondam quase os 90%” de execução.

“O ano de 2023 demonstrou, mais uma vez, a performance da CIM, do ponto de vista operacional, tendo em conta também o resultado líquido do exercício, em mais de 226 mil euros”, defendeu.

Integram a CIM Viseu Dão Lafões os concelhos de Aguiar da Beira (distrito da Guarda), Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Santa Comba Dão, São Pedro do Sul, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela (distrito de Viseu).