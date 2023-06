Teatro Viriato em Viseu recebe extensão do festival de circo contemporâneo Trengo

O Teatro Municipal Viriato vai receber este domingo o espetáculo “Ancrage”, de Modou Fata Touré, da companhia senegalesa SenCirk, numa extensão do festival de circo contemporâneo Trengo, anunciou hoje aquela sala de Viseu.

“O circo contemporâneo está de regresso à programação do Teatro Viriato. “Ancrage”, do artista Modou Fata Touré da companhia senegalesa SenCirk, sobe ao palco no dia 02 de julho, pelas 19:00”, informa o Teatro Viriato, numa nota de imprensa.

“A apresentação acontece numa extensão do festival Trengo à cidade de Viseu, através da parceria entre a companhia Erva Daninha, promotora do festival, e o Teatro Viriato”, adianta.

O espetáculo “Ancrage” é “uma jornada de busca pela identidade, um regresso ao básico, às raízes, à terra” e, em palco, um homem ao levantar-se “encontra uma estranha criatura vinda do ventre da terra”.

“Inicialmente avaliam-se, observam-se, confrontam-se, tentam-se domar um ao outro, para finalmente encontrarem uma âncora onde encontram concordância. Um novo mundo se inventa a partir daqui, ou a natureza humana confunde-se, enraizando-se um no outro, lançando-nos para uma paz profunda”, acrescenta a nota.

Em “Ancrage”, o artista Modou Fata Touré faz “eco da sua própria história” e “questiona a relação que o ser humano tem com a natureza, desconexa e por vezes conflituosa”.

O espetáculo acontece em dupla com o acrobata Ibrahima Câmara e, para o conceber, Modou Fata Touré “inspirou-se nas matérias-primas: palha, madeira, terra, para desenvolver novas técnicas e novos aparatos”.

“A escrita, livre e plural, traça o novo caminho do circo africano contemporâneo, que começou exatamente com a companhia SenCirk que, com uma base sólida de atividades em escolas e estruturas sociais, tem vindo a desenvolver um trabalho forte de capacitação dos mais jovens para a arte, através da realização de oficinas e formações”, descreve ainda a nota de imprensa.

“Ancrage” é uma extensão do festival Trengo, que nasceu no Porto em 2016, integra a programação do Teatro Viriato, “que tem vindo a apostar no circo contemporâneo, estabelecendo parcerias com diversas companhias nacionais e internacionais”.