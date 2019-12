Sporting falha aproximação ao terceiro lugar com derrota em Barcelos

O Sporting saiu ontem derrotado da visita ao campo do Gil Vicente (3-1) e não aproveitou a derrota do Famalicão, na véspera, em Portimão, para se aproximar do terceiro lugar da Liga portuguesa de futebol, liderada pelo Benfica.

Os ‘leões’ seguem no quarto lugar com 20 pontos em 12 jornadas, menos quatro do que os famalicences, que estão no terceiro posto, abaixo do FC Porto (28 pontos), que recebe o Paços de Ferreira hoje, e do Benfica (33 pontos), que no sábado goleou em casa o Marítimo com quatro golos sem resposta.

Em Barcelos, começaram melhor os gilistas, que, aos 18 minutos, deram expressão ao seu ascendente, com o golo do búlgaro Bozhidar Kraev, mas o Sporting ainda respondeu na primeira parte e igualou nos descontos por Wendel (45+4).

Voltou melhor do descanso o Gil Vicente, que, aos 55 minutos, regressou ao comando do marcador, através de um golo de Sandro Lima, aos 55, de grande penalidade, tendo Zakaria Naidji, aos 90+9, sentenciado o encontro.

Nos outros jogos do dia, o Belenenses SAD (12.º classificado) foi ‘arrancar’ os três pontos à casa do Tondela (1-0) e soma 14, menos um ponto do que a formação beirã, que está no 10.º posto.

Já o duelo entre Vitórias, o de Setúbal e o de Guimarães, terminou empatado a uma bola, com os sadinos no 14.º lugar (13 pontos) e os vimaranenses na sexta posição (17 pontos).

No sábado, além da vitória das ‘águias’ na Luz e da derrota do Famalicão no Algarve, também se disputou o jogo entre o Moreirense e o Desportivo das Aves, com os ‘cónegos’ a levarem a melhor (3-2) e a ficarem com o 11.º lugar, enquanto os avenses são cada vez mais últimos, com apenas três pontos conquistados nesta edição do campeonato.

Esta jornada arrancou na sexta-feira, com o Boavista a ir buscar três pontos aos Açores, depois de bater o Santa Clara por 2-1, e, hoje, disputam-se os encontros entre o Sporting de Braga-Rio Ave, ambos com 15 pontos, e o FC Porto-Paços de Ferreira.