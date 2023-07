Sécarte® celebra 50 Anos de História com a reinauguração do Showroom e apresenta novos modelos de Cozinhas

A Sécarte® tem o prazer de anunciar a reinauguração do seu showroom no dia 1 de Julho às 15h no bairro de Sta. Eulália em Repeses, Viseu.

O showroom foi submetido a obras nos últimos dois meses, onde todo o espaço foi renovado, trazendo um design atual, inovador e funcional, que vai atender a todas as necessidades dos seus clientes.

Esta inauguração será um marco significativo, sendo o início de um novo capítulo na história de sucesso de 50 anos da empresa. Dia 1 de Julho todos os caminhos vão dar à Sécarte® e serão apresentados os novos modelos de cozinhas, inovações de última geração tais como a visualização de cozinhas em realidade virtual, showcooking e muito mais.

Os visitantes terão a oportunidade de comprovar o design de alta qualidade do mobiliário Sécarte®, enquanto desfrutam de um ambiente sublime e de cozinhas de sonho.

A Sécarte® deixa o convite à visita do seu showroom renovado. A reinauguração do showroom será um evento memorável e uma oportunidade única para conhecer em primeira mão as últimas tendências no mobiliário de cozinha.

Sobre a Sécarte:

A Sécarte é uma empresa conceituada no fabrico de mobiliário de cozinhas com fábrica própria em Orgens e com showroom situado na Estrada N2, Repeses, Viseu.

Ao longo dos anos, a empresa foi reconhecida com diversas distinções consecutivas de PME Líder e PME Excelência, bem como é certificada pela SGS garantindo os altos padrões de qualidade no mobiliário que fabrica. Este mérito é o resultado do compromisso contínuo em atender às necessidades dos seus clientes, na procura constante da excelência e melhoria dos seus produtos e serviços.

Como parte de seu compromisso com a sustentabilidade e a auto-suficiência, a Sécarte® tem investido significativamente em inovação, destacando-se pela recente implementação de painéis fotovoltaicos na fábrica de forma a tornar esta indústria mais eco-friendly e alinhada com as atuais necessidades ambientais. Assim como procura criar uma experiência diferenciada, personalizada e única desde a visita para conhecer as suas instalações, conhecer o mobiliário até ao pós-venda.