SÁTÃO: Convento de Santa Eufémia acolhe centenário de Alexandre Alves

A Câmara Municipal de Sátão anunciou hoje que o centenário de Alexandre Alves vai ser comemorado no sábado, pelas 15:30, no Convento de Santa Eufémia, na freguesia de Ferreira de Aves.

As comemorações são organizadas pelo município e pelo Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu, com o apoio do Agrupamento de Escolas de Sátão.

“Alexandre Alves nasceu a 08 de dezembro de 1921 e faleceu a 26 de dezembro de 2008. Ilustre investigador e historiador, é o autor do livro Memórias do Santuário e Convento do Senhor Santo Cristo da Fraga, o primeiro da série Documentos para a História do Concelho de Sátão”.

A cerimónia conta com um momento musical protagonizado pelo Coro de Ferreira de Aves e com intervenções do presidente da Câmara de Sátão, Alexandre Vaz, e da responsável pelo Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu, Fátima Eusébio, e ainda Carlos Paixão.